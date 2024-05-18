В Башкирии прошла всероссийская акция «Ночь музеев»

Масштабное и неординарное событие года. Сегодня Башкортостан присоединился к всероссийской акции «Ночь музеев». Участниками стали более 100 культурных учреждений республики. Помимо экскурсий в них проводят занимательные квест-игры, ярмарки, мастер-классы и концертные программы.

Ночь музеев — это время, когда жители страны могут совершить настоящее путешествие сквозь историю и культуру. Каждый год акция проходит под какой-либо основной темой. В этот раз она символично посвящена году семьи, семейным реликвиям, ценностям и преемственности поколений. А потому и музеи подготовили соответствующие программы.

В первую очередь суть акции — это, конечно, познакомить как можно большее число людей с музеями и их экспозициями. Именно в эту ночь фиксируется наплыв посетителей. Но и борьба, конечно, идёт за каждого. В Музее истории Уфы, например, людей зазывали на экскурсии актеры, которые дарили прохожим конфетки.

А чтобы было по-настоящему интересно как детям, так и взрослым, внутри организовали серию мастер-классов. Желающие могли отчеканить монету с символом юбилея Уфы, нарисовать необычные картины или сами попозировать для портретистов. А ещё ознакомиться с редкими видами камней или собрать тематические разделы.

Как рассказали в музее, заявок на участие в акции было изначально много, именно поэтому здесь акцию начали не в 18:00, как везде, а с 16:00 дня. Ежегодно количество посетителей музея растет.

Не протолкнуться было и в Национальном музее республики. Интерес к акции здесь также стабильно высокий. Перед посетителями были открыты двери десятка залов. Кстати, здесь есть интересная традиция. В день акции жители дарят музею предметы старины, которые затем пополняют экспозиции.

В Национальном музее также прошла серия мастер-классов, была организована своеобразная концертная программа. В целом же по республике к акции присоединились более 100 музеев. Как государственных, так и частных. Каждый представил свою уникальную программу с рассказами о музейных династиях, семейных традициях и реликвиях.