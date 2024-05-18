В Уфе состоялся спектакль Тувинского театра имени Виктора Кок-оола

В рамках проходящего в Уфе Международного фестиваля национальных театров «Туганлык» спектакль представили артисты Тувинского театра имени Виктора Кок-оола. Они выступили с постановкой «Дом Бернарды Альбы» по драме Гарсиа Лорки.

Режиссер Сюзанна Ооржак адаптировала историю жизни женщин в испанских деревнях. В спектакле раскрывается сюжет о взаимоотношениях в семье, любви и скрытых секретах. В начале 20 века испанская вдова с пятью дочерьми соблюдает восьмилетний траур по умершему мужу. Она строго контролирует жизнь дочерей, запрещая им даже общение с мужчинами.