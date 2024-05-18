В Москве на выставке «Россия» поженились 13 пар из ПФО

На международной выставке «Россия» в Москве поженились 13 пар Приволжского федерального округа. Браком сочетались и жители Башкортостана. Там проходит всероссийский свадебный фестиваль. Райхана Булатова и Айгиз Бактыбаев из Баймакского района выбрали для бракосочетания национальные башкирские костюмы.



Вместе с другими парами и творческими коллективами регионов они приняли участие в торжественном шествии до главной сцены, где прошла церемония. На фестивале проходят тематические дни, посвященные обрядам разных народов.