В Уфе продолжаются VI Евразийские игры боевых искусств

В Уфе продолжаются шестые открытые Евразийские игры боевых искусств. Сегодня состоялась официальная церемония открытия мероприятия. Гости форума и представители спортивных федераций оценили выступление финалистов в разных дисциплинах.

В семи видах единоборств состоялись гала-поединки в отдельных весовых категориях. В финалы вышли сильнейшие представители своих направлений, среди которых были мастера спорта России, победители первенств страны. Всего в играх принимают участие более 4 тысяч спортсменов. Они выступают по 30 видам боевых искусств.

Соперника знаю, опытный молодой парень, занимается более 8–10 лет, просто по опыту опередил я его.

Саро Кспоян, мастер спорта России по дзюдо

Главное, ребята, горят. И им это нравится самим. Из года в год участников становится всё больше и зрителей тоже, а это о многом говорит, популярность мероприятия растет.

Александр Иншаков, президент международной ассоциации единоборств «ICA», кинорежиссёр, каскадёр
Уфимская волна
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