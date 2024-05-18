В Уфе продолжаются VI Евразийские игры боевых искусств

Главное, ребята, горят. И им это нравится самим. Из года в год участников становится всё больше и зрителей тоже, а это о многом говорит, популярность мероприятия растет.

Александр Иншаков, президент международной ассоциации единоборств «ICA», кинорежиссёр, каскадёр