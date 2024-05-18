В Уфе продолжаются VI Евразийские игры боевых искусств

В Уфе продолжаются шестые открытые Евразийские игры боевых искусств. Сегодня состоялась официальная церемония открытия мероприятия. Гости форума и представители спортивных федераций оценили выступление финалистов в разных дисциплинах.
В семи видах единоборств состоялись гала-поединки в отдельных весовых категориях. В финалы вышли сильнейшие представители своих направлений, среди которых были мастера спорта России, победители первенств страны. Всего в играх принимают участие более 4 тысяч спортсменов. Они выступают по 30 видам боевых искусств.