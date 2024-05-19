Волонтёры Уфы рассказали о 50-ом дне поисков пропавших подростков

В Уфе продолжаются поисков двух пропавших подростков – Дамира Адигамова и Павла Паличева. 18 мая завершился 50-ый день поисков.
Волонтёры, спасатели и другие специалисты обследовали 72 км акватории и береговой линии Белой. Поисковая операция не принесла новых результатов.
Напомним, ребята ушли из дома на прогулку 30 марта. Они отправились на территорию возле лагеря «Чайка». С тех пор судьба мальчиков неизвестна. На берегу реки были найдены рюкзаки ребят, а во льдах детский сапог. Глава Башкирии сообщил, что поиски подростков не будут прекращены.
Сегодня, 19 мая, волонтёры приглашают добровольцев присоединиться к поискам. Сбор проходит на проспекте Октября, 31 (парковка справа от универмага «Уфа»). Координаты места штаба: 54.751157, 55.998222 Форма одежды: лес по погоде, удобная непромокаемая обувь. С собой: заряженный телефон, вода, перекус, горячее питье. Нужны добровольцы, которые готовы выполнять задачи в природной среде.