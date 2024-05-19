Волонтёры Уфы рассказали о 50-ом дне поисков пропавших подростков

Напомним, ребята ушли из дома на прогулку 30 марта. Они отправились на территорию возле лагеря «Чайка». С тех пор судьба мальчиков неизвестна. На берегу реки были найдены рюкзаки ребят, а во льдах детский сапог. Глава Башкирии сообщил, что поиски подростков не будут прекращены.