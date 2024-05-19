В Уфе очередная компания молодых людей подвергла себя опасности на дороге

Сотрудники ДПС по данному факту начали проверку. Личности девушек и водителя установлены, они задержаны. В отношении всех составлены административные материалы. Водитель автомашины — 25-летний житель Чеченской Республики. Он привлечён к ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров и не пристегнутый ремень безопасности. Девушки, которым от 18 до 22 лет наказаны за нарушение правил дорожного движения пассажирами.