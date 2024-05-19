В Уфе очередная компания молодых людей подвергла себя опасности на дороге

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов рассказал об очередной опасной ситуации на дорогах Уфы.
В ходе мониторинга социальных сетей инспекторы выявили, что из окон салона «Лады Веста» прямо во время движения высунулись три девушки. Перевозка пассажиров таким образом является нарушением правил дорожного движения.
Сотрудники ДПС по данному факту начали проверку. Личности девушек и водителя установлены, они задержаны. В отношении всех составлены административные материалы. Водитель автомашины — 25-летний житель Чеченской Республики. Он привлечён к ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров и не пристегнутый ремень безопасности. Девушки, которым от 18 до 22 лет наказаны за нарушение правил дорожного движения пассажирами.
Фото: ГИБДД РБ.