В Башкирии в этом году на ремонт «фонящих» дорог направят почти 4,9 млрд рублей

Взять на особый контроль некачественно отремонтированные участки и заставить подрядчиков привести их в порядок. Такое поручение Минтрансу на этой неделе дал глава республики. Во время обсуждения хода и качества ремонта «фонящих» дорог Радий Хабиров обратил особое внимание на проблемные объекты. Среди них трасса Сибай – Акъяр и дороги местного значения в Калтасинском районе.

Более чем в два раза увеличилось время в пути до города, сетует житель села Ургазы. Во всём виновата дорога, точнее, её состояние. Трасса Сибай – Акъяр для местных жителей – единственный путь наземного сообщения с крупными населенными пунктами. Дорога от дома до райцентра – это настоящее испытание на прочность, говорят местные жители. Не выдерживают не только нервы, но и железо.

Общая протяженность трассы Сибай – Акъяр составляет почти 103 километра. Она была построена в 80-х годах прошлого века и пришла в негодность. В 2023-м году в рамках республиканской программы «фонящих» дорог по поручению Главы Башкортостана здесь начали ремонт проезжей части.

Примерно в 12 километрах столицы башкирского Зауралья начинается тот самый первый участок дороги Сибай – Акъяр, к ремонту которого приступили в прошлом году. Съемочная группа телеканала БСТ проверила, как изменилась проезжая часть и продолжаются ли на сегодняшний день там работы. Никакой дорожной техники и рабочих. Из 10 километров запланированного к ремонту участка новым асфальтом покрыто примерно 3,5 км дороги. По данным регионального управления дорожного хозяйства, на остальных участках также подрядчики выполнили заявленный объем работ частично. Ремонт трассы Сибай – Акъяр на этой неделе обсуждали на оперативном совещании правительства республики. Радий Хабиров поручил взять этот вопрос на особый контроль.

В 2023-м начали приводить в порядок и дорогу от пересечения с региональной трассой Уфа – Бирск – Янаул до села Старояшево. Она соединяет между собой пять населённых пунктов Калтасинского района. За два года подрядная организация должна отремонтировать 15 километров проезжей части.

К качеству ремонта дороги Уфа – Бирск – Янаул – Старояшево у Радия Хабирова тоже были вопросы. К исправлению ранее выявленных замечаний здесь уже приступили. На этой неделе подрядчики устраняли колейность проезжей части.

Во время обсуждения «фонящих» дорог Радий Хабиров поручил Минтрансу проанализировать ход и качество ремонта всех объектов. Там, где работы выполнены с изъянами, подрядчики должны исправить свои ошибки, отметил глава республики.