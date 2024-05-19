Развитие народных промыслов в Башкирии: как ремесленникам получить господдержку

В Башкортостане растет спрос на народно-промысловые товары. Ввиду этого увеличивается и число ремесленников, делающих уникальные вещи своими руками. Многие, развивая бизнес, сталкиваются с нехваткой собственных финансов. На помощь приходят меры господдержки, в том числе специальная программа для ремесленников, учрежденная по поручению главы региона.

Кожа всегда была в цене, а вещи ручной работы – тем более. Именно поэтому житель Баймака Наиль Шаяхметов решил заняться кожевенным делом. Осваивать древнее ремесло начал в период пандемии. Набираясь мастерства, расширял и производственные мощности. Из небольшого уголка в квартире мужчина перебрался в съемный цех, где делает свои изделия. Многие аксессуары – с эксклюзивным дизайном. Мужчина даже вышел на маркетплейсы в интернете, где сбывает свою продукцию во многие регионы страны. Чтобы справляться с растущим спросом и расширять ассортимент, ремесленник подал заявку на получение господдержки.

А вот другой зауральский ремесленник – Руслан Магомедов из Сибая – воспользовался поддержкой от администрации. Помощь получил по программе стартапов. Мужчина – мастер по дереву. Его изделия хоть и специфичные, но пользуются большим спросом. Профессию освоил во время пандемии.

У каждого предпринимателя – своя история успеха. Ольга Нилова из Ишимбая в бизнес по вышивке одежды подалась, будучи в декрете. У женщины четверо детей. Содействие начинающей предпринимательнице оказал бизнес-шериф, который помог получить господдержку. Женщина приобрела вышивальную машину, а ее дочь на специальный грант – принтер. В этом году хочет подать заявку на еще одну программу поддержки уже в качестве ремесленника.

В Башкортостане действует специальная республиканская программа, по которой мастера народных художественных промыслов могут получить финансовую помощь на развитие своего дела. Ее инициатором был Радий Хабиров. При этом ремесленники могут рассчитывать и на общие меры поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса. Одной из таких, например, воспользовался кузнец из Бирска Фарид Гарифуллин. Мастер-самоучка работает в старинном стиле. В рамках соцконтракта мужчина приобрел пневмомолот.

О важности развития ремесленных направлений неоднократно говорил глава республики. По его поручению в частности учредили звание заслуженного мастера народных художественных промыслов. В ходе рабочих поездок Радий Хабиров часто осматривает выставки мастеров, на которых рассказывает о возможности компенсировать часть затрат на закупку оборудования, сырья и материалов. На эти цели в республике ежегодно выделяется 11 млн рублей.

Особое место в деле художественных промыслов занимает изготовление национальной одежды и украшений. К примеру, в башкирской студии народного костюма мастерицы воспроизводят изделия по старым чертежам и рисункам. Такая работа – важная часть сохранения культуры региона. Поэтому в Башкортостане по поручению Радия Хабирова создадут еще одну новую меру поддержку.

Мы сейчас просто думаем, может быть, погрузить ее в программу поддержки народных промыслов или будет отдельная. Вопрос только в этом. Работать она будет очень просто. Мы будем субсидировать до 50% покупки оборудования и сырья. Это может быть кожа, серебро, какие-то металлы, какие-то камни. В этом году мы ее запустим. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан