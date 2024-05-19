В Уфе в четвертый раз прошла Академия «Территория женского счастья»

В Уфе в четвертый раз прошла Всероссийская Открытая Академия «Территория женского счастья». Проект запустили по инициативе Каринэ Хабировой в 2019 году. За это время он объединил участниц со всего Башкортостана, помог им найти единомышленников и получить ответы на волнующие вопросы. В этот раз академия уделила особое внимание поддержке тематик Года семьи в России и Года заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья в Башкортостане. В течение двух дней в уфимском Конгресс-холле «Торатау» прошли лекции, мастер-классы, выставки и консультации со специалистами.
Это не 8 Марта, но в адрес женщин здесь все равно звучат теплые слова. Со сцены участниц Всероссийской Открытой Академии «Территория женского счастья» приветствуют артисты и те, без кого этот праздник был бы невозможен. Как отметила автор проекта Каринэ Хабирова, он призван объединить представительниц прекрасного пола.
Проект успешно реализуется уже пятый год. И каждый раз это совершенно новое мероприятие. Эксперты не только собирают слушателей в Уфе, но и выезжают в разные районы Башкортостана. По словам главы республики Радия Хабирова, результаты этой работы налицо.
Среди тем, которые находят отклик в женских сердцах, – саморазвитие, здоровье, взаимоотношения в семье, предпринимательские навыки, финансовая грамотность и многое другое.
Особое внимание уделили медицинским вопросам. «Территория здоровья» стала самой масштабной площадкой на мероприятии. В одном месте участницам удавалось пройти чек-ап организма, получить консультации узкопрофильных специалистов, задать интересующие вопросы, узнать о программах санаторного отдыха.
Крупная площадка – «Территория здорового детства». Здесь родителей консультируют более десяти врачей. А детям на простом языке рассказывают, как устроен организм и как оказать первую помощь. Знания можно проверить здесь же при помощи викторины.
Особое внимание участниц привлекли лекции с участием федеральных экспертов. Среди них – преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте страны Елена Феоктистова. Её мастер-класс под названием «Как правильно распоряжаться деньгами» собрал более 800 слушательниц.
В этом году в состав спикеров вошли 67 приглашенных экспертов. Опытом Башкортостана заинтересовались сразу в нескольких регионах России.
Энергетика проекта распространяется далеко за пределы Башкортостана, даже в зону специальной военной операции. Участницы Открытой Академии написали 3 тысячи писем бойцам. Теме поддержки семей наших защитников были посвящены несколько круглых столов.
В ходе работы Открытой Академии участникам предлагали подписать открытки для участников специальной военной операции. Свыше 3000 открыток с теплыми словами отправятся с гуманитарным конвоем. «Вас ждут дома» – слова, которые звучали в каждом послании. И пусть эти слова воплотятся в жизнь.