В Уфе в четвертый раз прошла Академия «Территория женского счастья»

В Уфе в четвертый раз прошла Всероссийская Открытая Академия «Территория женского счастья». Проект запустили по инициативе Каринэ Хабировой в 2019 году. За это время он объединил участниц со всего Башкортостана, помог им найти единомышленников и получить ответы на волнующие вопросы. В этот раз академия уделила особое внимание поддержке тематик Года семьи в России и Года заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья в Башкортостане. В течение двух дней в уфимском Конгресс-холле «Торатау» прошли лекции, мастер-классы, выставки и консультации со специалистами.

Это не 8 Марта, но в адрес женщин здесь все равно звучат теплые слова. Со сцены участниц Всероссийской Открытой Академии «Территория женского счастья» приветствуют артисты и те, без кого этот праздник был бы невозможен. Как отметила автор проекта Каринэ Хабирова, он призван объединить представительниц прекрасного пола.

Эта площадка стала местом, где каждый человек может открыто, свободно говорить, где может найти своего единомышленника, где люди объединяются по своим общим ценностям, по тому, что ты выходишь в поле, когда ты понимаешь, что человек, который рядом, он может тебе помочь профессионально, он может подсказать, где тебе обучиться, где тебе реализоваться. И всегда это будет с любовью друг к другу. Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья»

Проект успешно реализуется уже пятый год. И каждый раз это совершенно новое мероприятие. Эксперты не только собирают слушателей в Уфе, но и выезжают в разные районы Башкортостана. По словам главы республики Радия Хабирова, результаты этой работы налицо.

Я все оцениваю с точки зрения пользы. То есть с точки зрения того, что можно пощупать руками и сказать: это полезно. Вот этот проект из этой категории. Потому что, понятно, тут все нарядно, все красивые, но на самом деле там, в глубине, решаются очень большие проблемы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Среди тем, которые находят отклик в женских сердцах, – саморазвитие, здоровье, взаимоотношения в семье, предпринимательские навыки, финансовая грамотность и многое другое.

Безумно понравилась выставка развития талантов в материнстве, какие картины пишут женщины – это прекрасно. Еще хочу сказать, что я стараюсь каждый год ходить на «Территорию женского счастья», потому что это действительно очень красивое поддерживающее мероприятие. Яна Яковлева, участница Открытой Академии «Территория женского счастья»

Особое внимание уделили медицинским вопросам. «Территория здоровья» стала самой масштабной площадкой на мероприятии. В одном месте участницам удавалось пройти чек-ап организма, получить консультации узкопрофильных специалистов, задать интересующие вопросы, узнать о программах санаторного отдыха.

Крупная площадка – «Территория здорового детства». Здесь родителей консультируют более десяти врачей. А детям на простом языке рассказывают, как устроен организм и как оказать первую помощь. Знания можно проверить здесь же при помощи викторины.

Особое внимание участниц привлекли лекции с участием федеральных экспертов. Среди них – преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте страны Елена Феоктистова. Её мастер-класс под названием «Как правильно распоряжаться деньгами» собрал более 800 слушательниц.

Тема финансовой грамотности интересна. Я благодарна региональному центру финансовой грамотности РБ, потому что благодаря их работе, благодаря их просветительской деятельности как можно больше людей узнает о том, что можно жить качественной жизнью уже сегодня. Главное – правильно распределять свои деньги. Елена Феоктистова, автор книг по финансовой грамотности

Министерство финансов республики организовало площадку, на которой проходит не только обучение финансовой культуре, взаимоотношениям в семье. Также мы не забыли наших маленьких детей. Им организована отдельная территория, называется «Детский пятачок», где детишки разрисовывают своими руками копилочки, в которые будут складывать свои сбережения, чтобы впоследствии правильно их потратить. Светлана Малинская, и.о. министра финансов Республики Башкортостан

В этом году в состав спикеров вошли 67 приглашенных экспертов. Опытом Башкортостана заинтересовались сразу в нескольких регионах России.

В Челябинской области проживают 128 тысяч башкир. У нас это достаточно большое сообщество. Мы постоянно встречаемся на выставках, на каких-то культурных мероприятиях. И я думаю, что женщины Челябинской области будут счастливы встретиться с Академией «Территория женского счастья» и у нас. Ирина Текслер, учредитель фонда социальных, культурных и образовательных инициатив /Челябинская область/

Энергетика проекта распространяется далеко за пределы Башкортостана, даже в зону специальной военной операции. Участницы Открытой Академии написали 3 тысячи писем бойцам. Теме поддержки семей наших защитников были посвящены несколько круглых столов.

Сегодня вся республика сплотилась вокруг наших воинов. И действительно, мы должны помочь здесь, в тылу, чтобы жены, матери не чувствовали себя, будто их бросили. На это направлена вся энергия управленческой команды Башкортостана и «Территории женского счастья». Спасибо большое за это. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан