В Башкирии развивают сеть историко-культурных центров

Сохраняя традиции. Власти Башкортостана с особым трепетом относятся к межнациональному согласию в регионе, который является домом для более чем 160 народностей. И каждый – в равных правах. С 2019 года в городах и районах республики открываются полилингвальные школы с углубленным изучением родных языков. Без поддержки не остаются историко-культурные центры, которые стали местом объединения представителей той или иной нации. По поручению Радия Хабирова в Татышлинском районе началась реконструкция такого объекта. Созданы они и в соседних регионах в местах компактного проживания башкир, чтобы уроженцы республики не потеряли свою идентичность и не забывали о своих корнях.

Такого капитального ремонта за 35 лет существования Ново-Татышлинский клуб ещё не видел. Вопрос обновления всего здания поднял глава республики Радий Хабиров во время рабочей поездки в Татышлинский район. Помимо администрации сельского поселения, в этом же здании прописан и Удмуртский историко-культурный центр. После завершения реконструкции его активисты въедут в обновленные помещения, получат новую сцену, гримерку и костюмерную. Новоселье с нетерпением ждут артисты удмуртского народного фольклорного ансамбля «Шулдыржыт». В своих социальных сетях Радий Хабиров написал, что опыт создания сети историко-культурных центров – уникальный для России. Республика делает многое для сохранения национальных традиций, ценностей, фольклора. И работает над тем, чтобы у каждого народа был свой просторный, комфортный дом.

Мы рады, что у нас будет новый, обновленный Удмуртский историко-культурный центр и сельский дом культуры. И от всех удмуртов нашей республики мы выражаем благодарность главе Республики Башкортостан Радию Фаритовичу Хабирову. Надеемся, что у нас будет обновлённый, уютный и красивый центр, в котором будут собираться не только удмурты, но и все наши другие народности. Ксения Милиятова, методист Удмуртского историко-культурного центра

Республиканские власти под руководством Радия Хабирова делают всё для сохранения многонационального разнообразия, культурного наследия, истории более 150 народов, проживающих в Башкортостане. С 2019 года по всему региону открываются полилингвальные школы и классы, в которых ученики изучают башкирский, татарский, чувашский, марийский, украинский, мордовский, удмуртский, белорусский и немецкий языки. Кроме того, успешно работают 56 инновационных национальных школ. А на базе историко-культурных центров открыты национальные музеи, библиотеки, базируются народные фольклорные коллективы. В Татышлинском районе реконструкцию такого объекта завершат в следующем году, в преддверии 10-го, юбилейного Межрегионального фестиваля удмуртских фольклорных коллективов.

Он у нас проводится с 2007 года, проводится он раз в два года. Он сейчас является брендовым событийным мероприятием. Гульзада Харисова, начальник информационного отдела администрации Татышлинского района

В Татышлинском районе сохраняются все наши традиции, язык сохраняется. Наши удмурты называются закамскими. Можно сказать, они сохранили свою уникальную культуру, даже те элементы, которые не сохранились у них на исторической родине. Ранус Садиков, доктор исторических наук

Марийский историко-культурный центр в Мишкино стал одним из первых открытых в Башкортостане. После капитального ремонта в 2021 году он имеет собственную ремесленную, студии звукозаписи, анимации и видео, многофункциональный актовый зал-трансформер. Его сцена стала родной для народного ансамбля марийской песни «МуроЭм».

Душа поёт. Мы заняты. Есть и ручной труд, и танцы, и песни. Свои наряды марийские мы всё делаем вручную, очень красиво. Стараемся сохранять все наши обряды, держимся и красивые песни поём. Лидия Мишина, участница народного ансамбля марийской песни «МуроЭм»

Одна из важнейших задач историко-культурных центров, которые уже открыты во многих районах и городах республики, – работа с молодёжью. С юных лет детям прививают любовь к родному языку, знакомят с обычаями и традициями его народа. И при этом объясняют важность межнационального согласия. Чтобы в будущем, став родителями, они смогли передать всё это уже своим детям.

В этом духе мы и стараемся проводить наши мероприятия, именно патриотического характера. Мы говорим не только о марийской культуре. Мы живём в огромной стране – России, в многонациональном Башкортостане. Тут и про башкирскую культуру, про русскую, татарскую, марийскую, чувашскую. В общем, говорим про все народы, но и в целом делаем акцент на родную культуру. Потому что патриотическое воспитание начинается с любви к малой родине. Это ключевой момент. Алексей Ибулаев, главный специалист Марийского историко-культурного центра