В Башкирии прошел историко-патриотический рекон «Река времени»

На фестиваль в Бирск приехали реконструкторы со всей России. На берегу Белой появились палаточные лагеря Красной армии, стрелецкого войска, европейских воинов. Зрители могли наблюдать за зрелищными баталиями и принять участие в интерактивных площадках. Впервые были организованы экскурсионные группы и концерт фолк-групп.

Европейские наемники в городе. И пока только пристреливаются перед главной битвой. Испанцы, шведы, голландцы, решив подзаработать, пришли на службу к польскому князю. Это и в самом деле сборный коллектив, но географически ограничен пределами страны. Участники из Нижнего Новгорода, Тольятти. Современность выдаёт разве что наблюдающие за всем этим зрители.

В это время к противостоянию готовятся русские воины. В частности, бирские стрельцы. Баталии собирают и юных любителей истории. Может быть, численное преимущество и на стороне европейских наёмников, но вот группа поддержки – за бирских стрельцов.

В бой войско наемников ведёт польский князь пан Михал. Стрельцы обороняются в земляном форте. История этого противостояния разворачивается уже второй год. А началось всё с того, что реконструктор из Перми, тот самый пан Михал, каждый год приезжал на фестиваль в одиночку и не знал, к какому же лагерю примкнуть. Так зародилась легенда. В этот раз удача была на стороне польского князя. Для большей драматургии. Но организаторы намекнули: это ещё не конец.

Фестиваль позволяет окунуться не только в атмосферу баталии, но и в детали старинного быта. По соседству – уже кочевой быт. В апреле-мае башкиры до осени селились возле летних пастбищ, откочёвывая, бывало, за 100 километров от места зимовки. Костюмы воссозданы по старинным картинами и гравюрам.

Гости фестиваля могли не только увидеть прошлое, но и прикоснуться к нему. На интерактивных площадках можно было примерить на себя жизнь предков.

Мастерство демонстрировала и славянская дружина, словно сошедшая со страниц учебников истории. Бой не на жизнь и не на смерть, а на радость зрителям. Богатыри не пострадали. Одним из самых зрелищных эпизодов фестиваля стала реконструкция сражения Великой Отечественной войны.

Кажется, это как минимум съемочная площадка фильма о Великой Отечественной. Взрывы, стрельба, реальная военная техника. Даже оружие у многих времён ВОВ. И когда зрители думают, что увидели уже всё, в дело вступает авиация.

Поле сражений уже усыпано «погибшими». Бойцы Красной армии вступают в рукопашную с солдатами Вермахта. В какой-то момент последние поднимают руки вверх. Зрители ликуют.