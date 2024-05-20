В Башкирии начало рабочей недели будет теплым и без осадков

Синоптики Башгидрометцентра представили прогноз погоды на ближайшие несколько дней. Согласно их данным, сегодня, 20 мая, в республике существенных осадков не ожидается. Ветер северо-восточный умеренный. Днем воздух прогреется до +15, +20.

Завтра, 21 мая, осадков тоже не прогнозируется. Ночью ветер будет слабым, переменных направлений, днем северо-западный от умеренного до порывистого. Ночная температура воздуха +1, +6. По востоку Башкирии синоптики обещают заморозки до -2. Днем тепло – от +18 до +23 градусов.