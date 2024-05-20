В ТЮЗе Уфы прошла встреча с худруком Калмыцкого драмтеатра

В Театре юного зрителя Уфы прошла творческая встреча с художественным руководителем государственного драматического театра Калмыкии. Борис Манджиев приехал в Уфу для участия в Международном фестивале национальных театров «Туганлык».

В столицу Башкортостана он привез две постановки. В 90-е годы Манджиев работал в Уфе и знаком с театральной жизнью региона. На встрече с артистами ТЮЗа он рассказал интересные случаи в работе и поделился творческими советами.