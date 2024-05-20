В Башкирии погибшие из-за заморозков культуры посеют вновь

Заморозки в Башкирии, которые ударили в первой половине мая, повлекли за собой повреждения посевов на площади порядка 10 тысяч гектаров, на 6 тысячах гектаров из которых зафиксировали гибель культур. Эти площади будут пересеивать.

Об этом сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании правительства в ЦУРе.