В Башкирии погибшие из-за заморозков культуры посеют вновь

Заморозки в Башкирии, которые ударили в первой половине мая, повлекли за собой повреждения посевов на площади порядка 10 тысяч гектаров, на 6 тысячах гектаров из которых зафиксировали гибель культур. Эти площади будут пересеивать.
Об этом сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании правительства в ЦУРе.
По состоянию на сегодняшний день яровые культуры посеяны на площади более 1, 170 млн га. Более чем на 80% посевные работы выполнены в Кармаскалинском, Альшеевском, Чишминском, Давлекановском и других районах Башкирии.