В Уфе жители Елкибаево жалуются на бездорожье

Жители уфимской деревни Елкибаево еще не изолированы от цивилизации, но только лишь пока, уверены местные жители. В селе, которое находится в 17 километрах от Уфы, выделили земельные участки многодетным семьям. Они получили их по социальной программе. Кто-то приобрел по семейной ипотеке. Но подрядчик не продумал инфраструктуру. И теперь елкибаевцы за свой счет приводят дороги в порядок. Однако полностью решить вопрос сельчанам не по карману.

Жители Елкибаево почти как гонщики по бездорожью. Если в сухую погоду еще можно выехать, то в дождь застревают надолго. Поэтому в ненастье из дома либо не выходят, либо в городе снимают квартиру. Частично решили вопрос сами – за свой счет привели в порядок проезд к участкам. Но выездную дорогу на трассу отремонтировать слишком дорого.

Ольга Юсупова – мама троих детей. Супруг и старший сын – военные. Всё хозяйство лежит на её плечах. Автобусы не всегда доезжают, а такси – накладно и непостоянно: водители отказываются от вызовов.

Мы остались одни девочки, выйти из дома иногда невозможно. Ольга Юсупова, жительница д. Елкибаево

Тимур Исхаков рассказывает: недавно повредив ногу, с трудом может даже пешком пройти по дороге.

Учитывая, что даже нет какого-то выезда, даже пешеходы не могут нормально ходить, а я вообще сейчас с костылем. Тимур Исхаков, житель д. Елкибаево

Грязи много, ходить практически невозможно, автобусы ходят битком, но к нам попасть не всегда могут. Арина Жукова, жительница д. Елкибаево

Сюда пытаешься приехать, машина буксует, уезжаешь – то же самое. Ни пройти, ни проехать. Ильяс Вильданов, житель д. Елкибаево

Елкибаевцы выезжают через соседнее Карпово, но местные жители подкидывают шурупы.