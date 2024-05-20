В Уфе жители Елкибаево жалуются на бездорожье

Жители уфимской деревни Елкибаево еще не изолированы от цивилизации, но только лишь пока, уверены местные жители. В селе, которое находится в 17 километрах от Уфы, выделили земельные участки многодетным семьям. Они получили их по социальной программе. Кто-то приобрел по семейной ипотеке. Но подрядчик не продумал инфраструктуру. И теперь елкибаевцы за свой счет приводят дороги в порядок. Однако полностью решить вопрос сельчанам не по карману.
Жители Елкибаево почти как гонщики по бездорожью. Если в сухую погоду еще можно выехать, то в дождь застревают надолго. Поэтому в ненастье из дома либо не выходят, либо в городе снимают квартиру. Частично решили вопрос сами – за свой счет привели в порядок проезд к участкам. Но выездную дорогу на трассу отремонтировать слишком дорого.
Ольга Юсупова – мама троих детей. Супруг и старший сын – военные. Всё хозяйство лежит на её плечах. Автобусы не всегда доезжают, а такси – накладно и непостоянно: водители отказываются от вызовов.
Тимур Исхаков рассказывает: недавно повредив ногу, с трудом может даже пешком пройти по дороге.
Елкибаевцы выезжают через соседнее Карпово, но местные жители подкидывают шурупы.
В 2023 году из городского бюджета выделили деньги, щебенкой отсыпали 16 улиц отдалённых территорий, в том числе в Елкибаево. Проблема, волнующая сельчан, должна решиться с помощью программы поддержки местных инициатив. Но насколько скоро – вопрос открытый.