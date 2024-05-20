Житель Башкирии столкнулся в лесу с медведями

Не испугался медведей. Житель Учалинского района в минувшие выходные решил совершить пробежку из одной деревни в другую. Но по ходу маршрута через лес он встретился с бурыми.

Вначале Ильсур Масалимов столкнулся с двумя медведями почти лицом к лицу. Они заинтересовались человеком и побежали к нему. Молодой человек начал кричать и размахивать веткой, чтобы отпугнуть их. В итоге один убежал, а второй залез на дерево. Оказалось, что это подросшие медвежата. Следом уже вышла медведица, которая решила напасть. Ильур вновь начал кричать и таким образом отпугнул мать косолапого семейства.