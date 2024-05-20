Житель Башкирии столкнулся в лесу с медведями

Не испугался медведей. Житель Учалинского района в минувшие выходные решил совершить пробежку из одной деревни в другую. Но по ходу маршрута через лес он встретился с бурыми.

Вначале Ильсур Масалимов столкнулся с двумя медведями почти лицом к лицу. Они заинтересовались человеком и побежали к нему. Молодой человек начал кричать и размахивать веткой, чтобы отпугнуть их. В итоге один убежал, а второй залез на дерево. Оказалось, что это подросшие медвежата. Следом уже вышла медведица, которая решила напасть. Ильур вновь начал кричать и таким образом отпугнул мать косолапого семейства.

Думал: сейчас побегу – они за мной, заберусь на дерево – тоже залезут. Когда уже медведица отошла к медвежатам, я включил камеру и стал снимать. Она подождала, пока детеныши спустятся, и все они ушли в одну сторону, а я побежал в другую.

Ильсур Масалимов, житель д. Кучуково
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