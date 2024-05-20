В Уфе прошёл спортивный фестиваль «Майская волна»

Мероприятие стало уже традиционным. Четыре года подряд оно собирает любителей спорта и активного отдыха в сквере «Волна». Возраст участников был не ограничен. Дети, родители, бабушки и дедушки участвовали в забегах и играх. Каждый мог найти себе дисциплину по душе.





В этом году впервые добавили кроссфит — это популярный в последние годы вид тренировок, сочетающий в себе гимнастические элементы, силовые и кардио нагрузки. Желающим познакомиться с этим направлением помогали опытные тренеры. Организаторы ставят себе задачу приобщить к спорту как можно больше детей и взрослых.