Радий Хабиров провёл рабочую встречу с делегацией Узбекистана

Радий Хабиров встретился с делегацией Узбекистана. На встрече с министром энергетики Журабеком Мирзамахмудовым обсуждалось укрепление сотрудничества между республиками. Зарубежные партнеры заинтересованы в совместной работе в сферах энергетики и химического производства, а также в создании технопарков на территории Узбекистана и Башкортостана. По словам Радия Хабирова, это говорит о формировании целой промышленной кооперации. Всего на этой неделе Уфу посетят представители трех областей Узбекистана.
Одна религия, схожие языки и общая история. Башкортостан и Узбекистан связаны испокон веков. С 2018 года представители республик встретились более 30 раз, подписав не один совместный договор. Теперь делегация Узбекистана прибыла в Уфу, чтобы обсудить сотрудничество сразу в нескольких сферах.
Гости ознакомились, в первую очередь, с промышленным потенциалом республики. Рассматривают электротехническую отрасль. Это как поставки башкирской продукции в Узбекистан, так и экспорт в Россию и Башкортостан благодаря организации производства на территории узбекской республики.
Есть и предварительная договоренность по созданию совместного промышленного технопарка на территории Ташкентской области. Стороны достигли инвестиционного соглашения по строительству цементного завода.
Каждый регион Узбекистана преуспевает в определенной сфере экономики. Так, Ферганская область славится своими достижениями в сельском хозяйстве. Радий Хабиров и хоким области Хайрулло Бозаров обсудили сотрудничество в этом направлении.
По словам Главы Башкортостана, для регулярных поставок сельхозпродукции необходимо строить логистические центры. Соглашения с партнерами с обеих сторон уже есть.
Со своей стороны Башкортостан знакомит гостей со сферами, которые развиты в регионе. Республика делится своим опытом в части промышленного сотрудничества.
Всего посетить Башкортостан планируют 6 делегаций Узбекистана. Радий Хабиров сообщил, что по итогам практически каждой встречи появляются новые договоренности. Все они внесены в дорожную карту. В ней обозначены пункты, которые касаются внешнеэкономической деятельности, социального и культурного сотрудничества, развития туризма.