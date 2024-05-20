Радий Хабиров провёл рабочую встречу с делегацией Узбекистана

Радий Хабиров встретился с делегацией Узбекистана. На встрече с министром энергетики Журабеком Мирзамахмудовым обсуждалось укрепление сотрудничества между республиками. Зарубежные партнеры заинтересованы в совместной работе в сферах энергетики и химического производства, а также в создании технопарков на территории Узбекистана и Башкортостана. По словам Радия Хабирова, это говорит о формировании целой промышленной кооперации. Всего на этой неделе Уфу посетят представители трех областей Узбекистана.





Одна религия, схожие языки и общая история. Башкортостан и Узбекистан связаны испокон веков. С 2018 года представители республик встретились более 30 раз, подписав не один совместный договор. Теперь делегация Узбекистана прибыла в Уфу, чтобы обсудить сотрудничество сразу в нескольких сферах.

У нас есть то, чего у них нет, — это обычное движение друг к другу. Но подчеркиваю: важно, что речь идет о промышленной кооперации. Мы видим, как коллеги из Узбекистана, машиностроительные крупные предприятия, нефтехимические предприятия, сделали существенный шаг вперед. Поэтому мы здесь можем и нашими технологиями обмениваться, какими-то решениями в организации этих производств. Поэтому это самый главный итог — что мы переходим в плоскость принятия решения по созданию промышленной кооперации. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Гости ознакомились, в первую очередь, с промышленным потенциалом республики. Рассматривают электротехническую отрасль. Это как поставки башкирской продукции в Узбекистан, так и экспорт в Россию и Башкортостан благодаря организации производства на территории узбекской республики.

Второе — это развитие сотрудничества в сфере химии. В первую очередь малотоннажной химии, где мы видим огромный потенциал, знания, опыт, технологии, доступные здесь, которые можно объединить и наладить совместное производство на территории Республики Узбекистан. Джурабек Мирзамахмудов, министр энергетики Республики Узбекистан

Есть и предварительная договоренность по созданию совместного промышленного технопарка на территории Ташкентской области. Стороны достигли инвестиционного соглашения по строительству цементного завода.

Каждый регион Узбекистана преуспевает в определенной сфере экономики. Так, Ферганская область славится своими достижениями в сельском хозяйстве. Радий Хабиров и хоким области Хайрулло Бозаров обсудили сотрудничество в этом направлении.

По словам Главы Башкортостана, для регулярных поставок сельхозпродукции необходимо строить логистические центры. Соглашения с партнерами с обеих сторон уже есть.

Аграрная область — да, действительно, для нас очень важна, и для Башкортостана, думаем, тоже нужна. Поставки свежих плодоовощных продуктов именно в Башкортостан, и еще здесь совместно реализовать именно проекты в сфере сельского хозяйства. Хайрулло Бозаров, хоким Ферганской области Республики Узбекистан

Мы готовы пойти на то, что наши коллеги из Ферганской области какие-то компании будут здесь создавать предприятия по выращиванию той же говядины. То есть приведут свои технологии, свои инвестиции и, соответственно, будут здесь создавать предприятия. Мы с большим удовольствием на это пойдем. У нас возможности предоставить участки земли еще есть, поэтому мы с большим удовольствием посотрудничаем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Со своей стороны Башкортостан знакомит гостей со сферами, которые развиты в регионе. Республика делится своим опытом в части промышленного сотрудничества.

В ближайшие дни мы ожидаем делегацию из Бухарской области, Намангана, Каракалпакстана, некоторые примут участие во Всероссийском инвестиционном сабантуе в Зауралье уже на этой неделе, 24–26 мая. Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан