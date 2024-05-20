Школьник из Уфы создал виртуального помощника по физике

Бот-помощник по физике и самодельный телескоп. Всё это — разработки уфимских школьников. На один из проектов даже получен государственный патент. Учеников 119-й школы курирует преподаватель Уфимского университета науки и технологий.



Доброе слово и боту приятно. Виртуальный помощник появился на свет из-за любви Степана к физике и программированию. Когда друзья начали увлекаться разработкой игр, школьник подумал.

Результатом трудов стал бот-помощник по физике. Он моментально выдаст нужную информацию, воспитан, вежлив. Школьник сам написал код, выстроил алгоритмы, даже собрал группу тестировщиков в лице друзей и одноклассников.

Наставниками Степана были школьная учительница информатики и преподаватель УУНИТ. Гузель Батршина помогла оформить проект и подать заявку на регистрацию госпатента. Свидетельство получено. Педагог уже не в первый раз берет шефство над школьниками, налаживая сотрудничество между университетом и школой.

Это уже не первый результат сотрудничества университета и школ. Ранее с проектом автоматического составления расписания уроков один из её подопечных вышел в финал международного конкурса. В этом году покорять жюри команда планирует двумя проектами: ботом-помощником и телескопом.

Хобби Ярослава захватило уже всю семью. Так что мама тонкости строения телескопов понимает. А папа — верный напарник в ночных выездах. Чем дальше от огней города, тем лучше обзор. Это фотографии с недавнего тестирования любительского телескопа, который Ярослав собрал самостоятельно.

Простейшие знания оптики, основы материаловедения и умение обращаться с инструментами — это те навыки, которые понадобились Ярославу. Так что при желании, говорит юный астроном, повторить проект может любой. Школьник старается популяризировать науку.