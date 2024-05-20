В Уфе прошёл пятый день фестиваля национальных театров «Туганлык»

Зрители увидели театральное повествование о людях, чья жизнь в повседневных делах и заботах протекала близ утёса, напоминавшего «издали огромную пегую собаку, бегущую по своим делам краем моря». Это размышление о единстве мира людского и мира вечного, гармонии и противоборстве человека и природных стихий, духовной силе и бесстрашии.

Это уже не первый визит Дагестанского кумыкского театра. Артисты посещали Башкортостан, но другим составом еще в советские годы и в 2012 году. Зрителей гости решили познакомить не только с театральным искусством, но и в целом с культурой своего народа. В фойе была развернута выставка национальных костюмов и атрибутов. А перед началом спектакля выступили юные танцоры.