В Уфе прошёл Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» 2024

В этом году легкоатлетический массовый старт был организован уже в седьмой раз. «Забег.РФ» — одно из самых масштабных спортивных мероприятий в стране. В этом году он объединил 150 тысяч человек не только в России, но и в других 15 странах. В Уфе был установлен рекорд по числу участников. На старт вышли 3200 человек. Тему продолжит Артём Кочешев.





В одно время тысячи людей во всех часовых поясах страны берут старт на дистанциях «Забега.РФ». С каждым годом количество желающих принять участие в этом событии растет.

В отличие от прошлого года, когда стартующие бежали в условиях сильной жары, на этот раз погода была более комфортной для достижения высоких результатов. Среди участников была и многократная паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Рима Баталова.

Наша республика подтверждает, что это республика спортивных побед. Мне очень приятно, что наши граждане, наши спортсмены, любители спорта сегодня находятся на этой площадке. Рима Баталова, многократная паралимпийская чемпионка, депутат Государственной думы России

Среди дистанций — 1, 5, 10 и 21 километр. На каждой из них бегущим помогали пейсмейкеры — профессиональные спортсмены, которые задавали темп. В Уфе трасса пролегает по центральным улицам города. Моральную поддержку на одной из них атлетам оказал музыкальный оркестр.

Самым быстрым на дистанции полумарафона стал Арсений Миняков. Спортсмен до этого становился победителем уже дважды.



Начал я комфортно, бежали вместе с тренером. После шестого километра тренер сказал: «Иди беги». И я побежал. Арсений Миняков, победитель гонки в рамках «Забега.рф» в Уфе

У девушек победительницей на дистанции полумарафона стала Ульяна Шарикова.

Забег прошел празднично. Очень повезло с погодой. Соперники идеальные, помогали друг другу по всей дистанции. Организаторы — молодцы, волонтеры помогали. Самое главное — дождя нет, это здорово. Ульяна Шарикова, победительница гонки в рамках «Забега.РФ» в Уфе.

10 километров в рамках «Забега.РФ» преодолела уфимская лыжница, победительница лыжных марафонов и участница Олимпийских игр Наталья Бабчина.

Первый раз участвовала в таком масштабном забеге. Очень рада видеть, что столько тут народа, любителей бега. Все такие позитивные, бегут, разговаривают, общаются. Хотелось бы, чтобы это с каждым годом проходило все масштабнее. Наталья Бабчина, участница Олимпийских игр в лыжных гонках

В рамках забега в очередной раз прошла благотворительная акция «Бегу помогу». Уфимцы объединились, чтобы оказать поддержку детям из четырех благотворительных фондов. Около 50 участников собрали более 700 тысяч рублей.

Тенденция такая, что люди с каждым годом всё больше вовлекаются в спорт, в добрые дела. Уфа в этом плане процветает. Алиса Красноярская, амбассадор «Забега.РФ» в Уфе