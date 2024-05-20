В Уфе прошёл Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» 2024

В этом году легкоатлетический массовый старт был организован уже в седьмой раз. «Забег.РФ» — одно из самых масштабных спортивных мероприятий в стране. В этом году он объединил 150 тысяч человек не только в России, но и в других 15 странах. В Уфе был установлен рекорд по числу участников. На старт вышли 3200 человек. Тему продолжит Артём Кочешев.
В одно время тысячи людей во всех часовых поясах страны берут старт на дистанциях «Забега.РФ». С каждым годом количество желающих принять участие в этом событии растет.
В отличие от прошлого года, когда стартующие бежали в условиях сильной жары, на этот раз погода была более комфортной для достижения высоких результатов. Среди участников была и многократная паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Рима Баталова.
Среди дистанций — 1, 5, 10 и 21 километр. На каждой из них бегущим помогали пейсмейкеры — профессиональные спортсмены, которые задавали темп. В Уфе трасса пролегает по центральным улицам города. Моральную поддержку на одной из них атлетам оказал музыкальный оркестр.
Самым быстрым на дистанции полумарафона стал Арсений Миняков. Спортсмен до этого становился победителем уже дважды.
У девушек победительницей на дистанции полумарафона стала Ульяна Шарикова.
10 километров в рамках «Забега.РФ» преодолела уфимская лыжница, победительница лыжных марафонов и участница Олимпийских игр Наталья Бабчина.
В рамках забега в очередной раз прошла благотворительная акция «Бегу помогу». Уфимцы объединились, чтобы оказать поддержку детям из четырех благотворительных фондов. Около 50 участников собрали более 700 тысяч рублей.
В рамках «Забега.РФ» каждый год выявляют беговую столицу России. Город определяется по трём критериям: средний километраж участников, процентное соотношение бегунов к общему населению города и средняя скорость бега. Город-победитель получает переходящий Кубок.