В башкирском Стерлитамаке произошла смертельная авария

Сегодня утром в Стерлитамаке на улице Братской произошла авария с погибшим. По предварительной версии, водитель автомобиля «Лада Приора» съехал с дороги в кювет и врезался в дерево.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, в результате ДТП 22-летний водитель скончался на месте от полученных травм до приезда медиков. Его 28-летний пассажир госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

В ведомстве отметили, что водитель ранее был лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В момент аварии он не был пристегнут ремнем безопасности.

По факту ДТП начато разбирательство.