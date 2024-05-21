В башкирском Стерлитамаке произошла смертельная авария

Сегодня утром в Стерлитамаке на улице Братской произошла авария с погибшим. По предварительной версии, водитель автомобиля «Лада Приора» съехал с дороги в кювет и врезался в дерево.

Фото №1 - В башкирском Стерлитамаке произошла смертельная авария

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, в результате ДТП 22-летний водитель скончался на месте от полученных травм до приезда медиков. Его 28-летний пассажир госпитализирован с травмами различной степени тяжести.  

Фото №2 - В башкирском Стерлитамаке произошла смертельная авария

В ведомстве отметили, что водитель ранее был лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В момент аварии он не был пристегнут ремнем безопасности.

По факту ДТП начато разбирательство.

Фото: ГИБДД по РБ

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