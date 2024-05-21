В Башкирии корова до смерти забодала пенсионерку

В Башкирии в деревне Селивановка, что в Абзелиловском районе, корова напала на свою пожилую хозяйку.

По информации местных телеграм-каналов, женщина вошла в сарай, чтобы подоить корову. Когда стала выходить обратно, животное стало нападать на нее и бодать. Хозяйка упала, а корова продолжала топтать ее и пытаться поднять на рога.

На крики выбежал ее сын и отогнал разъяренное животное. Он на руках вынес мать из сарая. Женщина была уже без сознания. Парень вызвал «скорую». К сожалению, пенсионерка от полученных травм скончалась.