В Башкирии роженица потеряла ребёнка

В Стерлитамаке зафиксировали несчастный случай. Одна из новоиспеченных мам потеряла новорожденного ребёнка.
По сообщениям из социальных сетей известно, что смерть малыша наступила из-за неправильно оказанной медицинской помощи. Однако данный факт не подтверждён. Отмечается, что женщине удалили матку – ей пришлось проходить длительное лечение.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проведения проверки по факту произошедшего. Расследование находится на контроле.