В Башкирии роженица потеряла ребёнка

В Стерлитамаке зафиксировали несчастный случай. Одна из новоиспеченных мам потеряла новорожденного ребёнка.

Фото №1 - В Башкирии роженица потеряла ребёнка

По сообщениям из социальных сетей известно, что смерть малыша наступила из-за неправильно оказанной медицинской помощи. Однако данный факт не подтверждён. Отмечается, что женщине удалили матку – ей пришлось проходить длительное лечение.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проведения проверки по факту произошедшего. Расследование находится на контроле.

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