ФК «Уфа» вничью сыграл с «Челябинском»

Футбольный клуб «Уфа» остался на первом месте «золотой» группы Второй лиги. В пятнадцатом туре чемпионата уфимцы гостили в Челябинске. Во втором тайме наша команда осталась в большинстве и создала множество опасных моментов.

Больше других воротам соперника угрожал уфимский воспитанник Мигран Агеян, но распечатать ворота «Челябинска» так и не удалось. 0:0 – третья нулевая ничья для уфимцев в сезоне.