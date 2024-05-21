ФК «Уфа» вничью сыграл с «Челябинском»

Футбольный клуб «Уфа» остался на первом месте «золотой» группы Второй лиги. В пятнадцатом туре чемпионата уфимцы гостили в Челябинске. Во втором тайме наша команда осталась в большинстве и создала множество опасных моментов.
Больше других воротам соперника угрожал уфимский воспитанник Мигран Агеян, но распечатать ворота «Челябинска» так и не удалось. 0:0 – третья нулевая ничья для уфимцев в сезоне.
За четыре тура до конца турнира уфимцы остаются первыми, оторвавшись от преследующих «Новосибирска» и «Чайки» на два и три очка соответственно. Следующий матч наша команда проведет дома против липецкого «Металлурга».