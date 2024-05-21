На заседании оперштаба Башкирии обсудили защиту промышленных объектов

Руководство крупных предприятий должно адекватно оценивать риски диверсий и комплексно и оперативно подойти к обеспечению безопасности производств. Об этом на заседании оперативного штаба заявил Радий Хабиров. Как сообщили в пресс-службе главы республики, участники совещания обсудили защиту промышленных объектов от террористических атак, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов.
В повестке также были вопросы межведомственного взаимодействия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и оперативного реагирования на диверсии. Ранее, 9 мая, вражеский беспилотник совершил атаку на промзону Салавата. В результате получил повреждение один из хозяйственных объектов предприятия «Газпром нефтехим Салават».