В Башкирии готовят площадки для инвестсабантуя «Зауралье»

В Сибае готовятся к шестому Всероссийскому инвестиционному сабантую «Зауралье». В этом году он пройдет с 24 по 26 мая. Его участники обсудят принципы развития современной экономики, теорию и практику государственно-частного партнерства, вопросы взаимоотношений между дружественными странами.