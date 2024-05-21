В Башкирии готовят площадки для инвестсабантуя «Зауралье»

В Сибае готовятся к шестому Всероссийскому инвестиционному сабантую «Зауралье». В этом году он пройдет с 24 по 26 мая. Его участники обсудят принципы развития современной экономики, теорию и практику государственно-частного партнерства, вопросы взаимоотношений между дружественными странами.
В Сибае идет тщательная подготовка. В зоне проведения форума уже можно заметить юрты с логотипами бренда. Для тех, кто принимает непосредственное участие в монтаже объектов, инвестсабантуй также стал ценным опытом.