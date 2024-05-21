В Уфе открылся Центр спортивного программирования и киберспорта

Гости праздника познакомились с выставкой работ конкурса концепт-артов для видеоигровой индустрии «ART-Концепт. Башкортостан», который проводился при поддержке гранта Фонда грантов главы республики. Руководство вуза ознакомили с направлениями «Киберспорт» и «Программирование». Также состоялись финальные соревнования на кубок ректора университета по киберспорту, в котором принимали участие более 300 студентов.