В Уфе открылся Центр спортивного программирования и киберспорта

В Межвузовском студенческом кампусе открылся Центр спортивного программирования и киберспорта Уфимского университета науки и технологий «СПАРКС». На площадке будут базироваться отдел развития цифрового спорта управления по молодежной политике и зона спортивного программирования.
Также в центре будут реализовываться программы дополнительного образования в сфере киберспорта и смежных профессий. Там будут обучать киберспортивному менеджменту, организации турниров и трансляций, дизайну и SMM.
Гости праздника познакомились с выставкой работ конкурса концепт-артов для видеоигровой индустрии «ART-Концепт. Башкортостан», который проводился при поддержке гранта Фонда грантов главы республики. Руководство вуза ознакомили с направлениями «Киберспорт» и «Программирование». Также состоялись финальные соревнования на кубок ректора университета по киберспорту, в котором принимали участие более 300 студентов.