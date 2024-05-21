В Башкирии прошел форум «Табын-фест – 2024»

Аургазинском районе прошел образовательный форум башкирской молодежи Объединения табынских родов «Табын-фест – 2024». В этом году площадкой стало село Утеймуллино.

На форуме работали несколько площадок. В частности, там организовали лекции по участию в грантовых конкурсах и созданию проектов, оказанию первой помощи, современной проблематике языка и литературному богатству эпоса «Урал-батыр». Кроме того, состоялся и тренинг по личностному росту.