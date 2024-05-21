В Башкирии ожидаются грозы и порывистый ветер

Согласно прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, завтра в регионе будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах грозы.

Ветер северо-западный 8-13 м/с, днем порывы до 18 м/с. Ночью всего +5, +10, днем теплее – от +16 до +21.

В Уфе 22 мая будет тоже облачно с прояснениями. В ночное время ожидается кратковременный дождь, гроза. Днем без осадков. Ветер северо-западный 8-13м/с, днем усилится до 18м/с.