В Башкирии на лошадь напал медведь

В Салаватском районе зафиксировали нападение медведя на лошадей. Подробности рассказывает газета «На земле Салавата».
Инцидент произошёл у деревни Язги-Юрт. Медведь напал на лошадь и жеребёнка. Мама-лошадь попыталась защитить детёныша и получила глубокие раны. Семейству удалось отбиться и убежать.
В МЧС дали рекомендации, как себя вести при неожиданной встрече с медведем:
— прежде всего важно сохранять спокойствие и оставаться на месте;
— категорически нельзя убегать от зверя;
— постарайтесь выглядеть больше, чем вы есть на самом деле;
— продолжайте говорить спокойным голосом;
— если медведь начал приближаться, постарайтесь произвести больше шума: кричите громким, но не пронзительным голосом, по возможности стучите по твердым предметам, близстоящим деревьям;
— если вы нашли медвежонка, не фотографируйте его и не пытайтесь до него дотронуться, ведь его мать, скорее всего, находится поблизости и будет защищать своих медвежат.
Фото: «На земле Салавата».