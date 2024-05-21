Радий Хабиров дал старт работе новой установки по переработке газа

Глава республики Радий Хабиров в онлайн-режиме дал старт запуску новой установки по переработке газа в Дуванском районе. Свидетелями церемонии стали гости и участники Российского нефтегазохимического форума, который проходит в Уфе.

Также руководитель региона дал разрешение на ввод в эксплуатацию межпоселкового газопровода в Гафурийском районе и высокотехнологичного комплекса инжиниринговой компании ИНТЭКО в Уфе. Собственное производство предприятия, оснащенное станками с ЧПУ, позволяет изготовлять высокоточные сложные детали. Объём инвестиций в новое производство составил 700 миллионов рублей.

Хотел сказать, что и для Башкортостана, и для Российской Федерации нефтегазохимический комплекс является становым хребтом экономики и, конечно, определяет в целом самочувствие и экономики, и вообще в целом жизни в Российской Федерации и Республике Башкортостан. Я еще раз хотел сказать, что наша экономика в столь непростые времена достойно выдерживает все испытания. И, конечно, здесь огромная роль нашего комплекса и руководителей этой важнейшей стратегической области экономики.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В рамках форума в Уфе также организована 32-я Международная выставка «Газ. Нефть. Технологии». По словам организаторов, она стала самой крупной за всю история проведения, заняв территорию площадью более 14 тысяч квадратных метров. Стенды со своими передовыми технологиями и разработками представили свыше 330 компаний из 38 российских регионов, а также из Китая, Ирана, Беларуси, и Узбекистана. Всего в форуме принимают участие делегаты 12 стран мира. В Уфе они планируют обменяться опытом и заключить новые контракты с башкирскими и российскими компаниями. Одной из основных тем мероприятия в этом году стало достижение технологического суверенитета страны. И республиканская  промышленность вносит в это большой вклад.

Те мероприятия, которые Радий Фаритович проводит под своим руководством, то, как он мотивирует предприятия на реализацию новых инвестпроектов, – всё это приносит видимые результаты. И мы видим, что промышленный комплекс республики растет, республика входит в топ регионов с промышленным потенциалом. Я думаю, что нужно продолжать эту работу, и все будет хорошо.

Михаил Юрин, заместитель министра промышленности и торговли России
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