Радий Хабиров дал старт работе новой установки по переработке газа

Хотел сказать, что и для Башкортостана, и для Российской Федерации нефтегазохимический комплекс является становым хребтом экономики и, конечно, определяет в целом самочувствие и экономики, и вообще в целом жизни в Российской Федерации и Республике Башкортостан. Я еще раз хотел сказать, что наша экономика в столь непростые времена достойно выдерживает все испытания. И, конечно, здесь огромная роль нашего комплекса и руководителей этой важнейшей стратегической области экономики.

В рамках форума в Уфе также организована 32-я Международная выставка «Газ. Нефть. Технологии». По словам организаторов, она стала самой крупной за всю история проведения, заняв территорию площадью более 14 тысяч квадратных метров. Стенды со своими передовыми технологиями и разработками представили свыше 330 компаний из 38 российских регионов, а также из Китая, Ирана, Беларуси, и Узбекистана. Всего в форуме принимают участие делегаты 12 стран мира. В Уфе они планируют обменяться опытом и заключить новые контракты с башкирскими и российскими компаниями. Одной из основных тем мероприятия в этом году стало достижение технологического суверенитета страны. И республиканская промышленность вносит в это большой вклад.