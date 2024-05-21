В Уфе врачи сыграли в футбол со своими бывшими пациентами

Матч здоровья прошел в Уфе. Те, кто однажды встретился в одной операционной, сыграли на одном поле. Врачи и бывшие пациенты республиканских кардиоцентра и клинической больницы провели товарищеский футбольный матч. В одной команде вместе с хирургами играли люди, которым когда-то провели трансплантацию сердца, печени или почек.

Дни народного здоровья в Башкортостане проходят с 20 по 24 мая. Для жителей республики будут организованы профилактические мероприятия. Например, во вторник в Кушнаренково проведут «Кардиодесант» с масштабным праздником, консультацией врачей и скрининга здоровья. А в четверг – Всероссийский конгресс «Генетика и сердце» и день открытых дверей в поликлинике кардиоцентра. Завершится программа пятничным городским праздником в саду им. Аксакова. Кроме того, все дни проведения мероприятий будут организованы прогулки с кардиологами, уроки здоровья в школах и зарядки для работающих.