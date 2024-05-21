Жителя Башкирии обвинили в убийстве 72-летнего пенсионера

В Баймаке расследуют жестокое убийство 72-летнего местного жителя. Подробности инцидента сообщили в Следственном комитете.
16 мая пенсионер находился в квартире женщины, у которой гостил 34-летний мужчина. Компания проводила вечер за распитием спиртных напитков. Вскоре между ними произошёл спор о том, где будет ночевать молодой гость. В ходе конфликта мужчина избил пенсионера и несколько раз ударил молотком. От полученных травм пострадавший скончался.
Чтобы отвести от себя подозрения, мужчина сообщил об обнаружении тела пенсионера. Однако его причастность к преступлению была быстро установлена. В настоящее время с ним проведены первоначальные следственные действия, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Фото: СК РФ по РБ.