Жителя Башкирии обвинили в убийстве 72-летнего пенсионера

16 мая пенсионер находился в квартире женщины, у которой гостил 34-летний мужчина. Компания проводила вечер за распитием спиртных напитков. Вскоре между ними произошёл спор о том, где будет ночевать молодой гость. В ходе конфликта мужчина избил пенсионера и несколько раз ударил молотком. От полученных травм пострадавший скончался.