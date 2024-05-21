В Полномочном представительстве республики при Президенте России в Москве прошел отчетный концерт Башкирского этнокультурного клуба. На нём выступили дети от 3 до 12 лет. А ведущими мероприятия были мамы и дети – ученики клуба.

В течение года они разучивали песни и стихи и на концерте представили десять новых композиций. Также там отметили день рождения Салавата Юлаева, где участники концерта прочли стихи национального героя. Свою презентацию представило издательство «Китап». К слову, появились новые возможности приобретения башкирской литературы в Москве. Все занятия и мероприятия клуба проводятся при поддержке Фонда грантов Главы Башкортостана.