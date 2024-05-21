Депозитарий для артефактов: какая судьба ждет памятник “Городище Уфа-II”

В 2023 году во всех СМИ республики прогремела новость: рядом с памятником “Городище Уфа-II” будет построен православный Храм Всех Святых. Жители и активисты башкирской столицы, несмотря на утвержденный план застройки депозитария по сохранению найденных при раскопках артефактов, были возмущены. 

Фото №1 - Депозитарий для артефактов: какая судьба ждет памятник “Городище Уфа-II”

Как оказалось, никакой церкви на этом месте строить не будут. Однако, это не мешает людям и дальше распространять об этом слухи. В этой статье подробно разберем, как судьба ждет “Городище Уфа-II”

С чего все начиналось

Археологический памятник “Городище Уфа-II” располагается на перекрестке улиц Заки Валиди и Воровского. Более 60 лет назад, в 1961 году, эта территория была признана объектом историко-археологического наследия. Это как раз и подразумевает государственную охрану. 

Фото №2 - Депозитарий для артефактов: какая судьба ждет памятник “Городище Уфа-II”

Первым исследовал эту местность уфимский краевед Петр Ищериков в 1953 году. Тогда-то и были впервые обнаружены руины древней крепости и первые артефакты. 

По итогам дальнейших раскопок были найдены значительные находки: предметы вооружения, инструменты труда, украшения и элементы одежды не только датировали поселение периодом с V по XVI века, но также указывали на его статус как центра большого хозяйственно развитого и архитектурно оригинального города тех времен.

Фото №3 - Депозитарий для артефактов: какая судьба ждет памятник “Городище Уфа-II”
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Строительство Храма Всех Святых

В 2020 году на еженедельной оперативке Радий Хабиров рассказал о планах по строительству церкви к прилегающей территории “Городище Уфа-II”. В тот момент на том же месте хотели строить многоэтажное здание. Новую церковь предполагалось возвести на месте, которое не имеет исторической ценности. Расскажем, почему так произошло. 

Еще в 1999 году институт «Башкирский Промстройпроект» разработал проект инженерной подготовки территории на участке квартала 570 в Кировском районе Уфы. Тогда здесь хотели построить двухуровневые подземные гаражи. В 2004 были выполнены работы по засыпке оврага, который является притоком реки.

В 2013 году по адресу Фрунзе, 85 снесли Дом Терегулова. На его месте стартовало возведение системы городской канализации из пары колодцев вдоль улицы Новомостовая, которая относится к Кировскому району.

В 2021 году на улице Заки Валиди был проложен новый дренаж, а уже через год  специалисты из лаборатории БГПУ по указаниям ГИКЭ провели археологический мониторинг на месте строительства подземного паркинга.

Фото №4 - Депозитарий для артефактов: какая судьба ждет памятник “Городище Уфа-II”

По словам специалистов, в тот момент ситуация поменялась. 

 При исследованиях было выявлено полное уничтожение слоя. Археологическое наблюдение в ходе раскопок позволило собрать материалы, указывающие на историческую застройку Уфы XIX-XXI веков и наличие Городища Уфа III. Создать план размещения артефактов не представлялся возможным из-за разрушения слоя, что подтверждено исследованиями почвы 

Салават Кулбахтин, начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан.

Что в будущем ждет “Городище Уфа-II”?

В 2019 году власти Башкортостана утвердили концепцию археологического парка «Древняя Уфа»: на площади городища в будущем планируют создать специализированное хранилище археологических материалов. Вся проектная документация была разработана в 2022 году. 

Сейчас в Министерстве культуры России находится на рассмотрении заявка на включение строительства депозитария в Федеральную адресную инвестиционную программу. Таким образом регион планирует привлечь на возведение объекта федеральное финансирование, ведь весь процесс требует огромных финансовых вложений. 

На встрече с общественниками Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал о том, каким должен быть депозитарий и сколько на его строительство нужно средств. 

Очень красивый проект "под стекло": по стеклу ходишь, под тобой раскопки. Пока есть концепция, но стоит проект недешево. По первым только прикидкам — это 2 миллиарда рублей. Такой депозитарий очень нужен: туда можно привезти очень много фондов. У нас все музеи перезаполнены фондами, которые в том числе можно выставлять на открытом воздухе и внутри этого депозитария. Мы надолго откладывать не будем. В горизонте 5 будущих лет мы его построим.

Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Планируется, что хранилище будет состоять их трех этажей. Внутри - фондохранилище, экспозиционно-выставочные залы, постоянно действующая экспозиция с музейными предметами, найденными во время раскопок «Городище Уфа-II», выставочный зал. Именно в выставочном зале после реставрации и консервации каждый желающий сможет увидеть яркие археологические артефакты разных эпох с территории Южного Урала

Как отмечает директор Республиканского историко-культурного музея-заповедника «Древняя Уфа», заявка в Минкульте России будет рассматриваться в течение этого года. 

Будет ли возобновлено строительство церкви?

Тем не менее слухи о строительстве церкви не умолкают. Все дело в том, что лицензия на строительство храма у Уфимской епархии Русской Православной Церкви есть. 

В пресс-службе Уфимской епархии РПЦ журналистам газеты "Эксперт" пояснили, что у них нет прав на этот земельный участок, а значит и строительство храма не планируется. То же самое, к слову, сказал и Радий Хабиров на встрече с представителями Всемирного курултая башкир 6 февраля 2024 года. 

Я считаю, что ситуация вокруг городища и православного храма — это пример того, как, не подумавши и не посоветовавшись с людьми, начали работу. Мы приняли решение: православный храм там ставить не будем. Хотя я сторонник возведения храмов, и неважно: православные ли они, синагоги, мечети. От этого только хорошо — это человека к Богу приближает. Но люди активно были против, и у них есть свои аргументы. Хотя есть свои аргументы и у тех, кто хотел там поставить этот храм. Еще раз повторюсь, храм там строить не будем.

Радий Хабиров, Глава Башкортостана 
Фото №5 - Депозитарий для артефактов: какая судьба ждет памятник “Городище Уфа-II”

Вновь и вновь общественное внимание приковывается к судебным процессам, которые связаны со строительством храма. Были и несанкционированные акции, инициаторы которых через суд пытались оспорить строительство объекта. Иски, разумеется, отозвали. Судя по всему, инициаторы подобных акций попросту не были погружены в вопросы земельных и юридических аспектов строительства храма. 

При этом возобновление слухов о строительстве храма усилилось перед грядущими выборами Главы Башкортостана. Радий Хабиров отметил, что и дальше продолжит встречаться с жителями по вопросам сохранения исторического наследия Республики Башкортостан, ведь диалог с людьми из важных инструментов любого руководителя. 

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