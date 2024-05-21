Депозитарий для артефактов: какая судьба ждет памятник “Городище Уфа-II”

В 2023 году во всех СМИ республики прогремела новость: рядом с памятником “Городище Уфа-II” будет построен православный Храм Всех Святых. Жители и активисты башкирской столицы, несмотря на утвержденный план застройки депозитария по сохранению найденных при раскопках артефактов, были возмущены.

Как оказалось, никакой церкви на этом месте строить не будут. Однако, это не мешает людям и дальше распространять об этом слухи. В этой статье подробно разберем, как судьба ждет “Городище Уфа-II”

С чего все начиналось

Археологический памятник “Городище Уфа-II” располагается на перекрестке улиц Заки Валиди и Воровского. Более 60 лет назад, в 1961 году, эта территория была признана объектом историко-археологического наследия. Это как раз и подразумевает государственную охрану.

Первым исследовал эту местность уфимский краевед Петр Ищериков в 1953 году. Тогда-то и были впервые обнаружены руины древней крепости и первые артефакты.

По итогам дальнейших раскопок были найдены значительные находки: предметы вооружения, инструменты труда, украшения и элементы одежды не только датировали поселение периодом с V по XVI века, но также указывали на его статус как центра большого хозяйственно развитого и архитектурно оригинального города тех времен.

Строительство Храма Всех Святых

В 2020 году на еженедельной оперативке Радий Хабиров рассказал о планах по строительству церкви к прилегающей территории “Городище Уфа-II”. В тот момент на том же месте хотели строить многоэтажное здание. Новую церковь предполагалось возвести на месте, которое не имеет исторической ценности. Расскажем, почему так произошло.

Еще в 1999 году институт «Башкирский Промстройпроект» разработал проект инженерной подготовки территории на участке квартала 570 в Кировском районе Уфы. Тогда здесь хотели построить двухуровневые подземные гаражи. В 2004 были выполнены работы по засыпке оврага, который является притоком реки.

В 2013 году по адресу Фрунзе, 85 снесли Дом Терегулова. На его месте стартовало возведение системы городской канализации из пары колодцев вдоль улицы Новомостовая, которая относится к Кировскому району.

В 2021 году на улице Заки Валиди был проложен новый дренаж, а уже через год специалисты из лаборатории БГПУ по указаниям ГИКЭ провели археологический мониторинг на месте строительства подземного паркинга.

По словам специалистов, в тот момент ситуация поменялась.

При исследованиях было выявлено полное уничтожение слоя. Археологическое наблюдение в ходе раскопок позволило собрать материалы, указывающие на историческую застройку Уфы XIX-XXI веков и наличие Городища Уфа III. Создать план размещения артефактов не представлялся возможным из-за разрушения слоя, что подтверждено исследованиями почвы Салават Кулбахтин, начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан.

Что в будущем ждет “Городище Уфа-II”?

В 2019 году власти Башкортостана утвердили концепцию археологического парка «Древняя Уфа»: на площади городища в будущем планируют создать специализированное хранилище археологических материалов. Вся проектная документация была разработана в 2022 году.

Сейчас в Министерстве культуры России находится на рассмотрении заявка на включение строительства депозитария в Федеральную адресную инвестиционную программу. Таким образом регион планирует привлечь на возведение объекта федеральное финансирование, ведь весь процесс требует огромных финансовых вложений.

На встрече с общественниками Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал о том, каким должен быть депозитарий и сколько на его строительство нужно средств.

Очень красивый проект "под стекло": по стеклу ходишь, под тобой раскопки. Пока есть концепция, но стоит проект недешево. По первым только прикидкам — это 2 миллиарда рублей. Такой депозитарий очень нужен: туда можно привезти очень много фондов. У нас все музеи перезаполнены фондами, которые в том числе можно выставлять на открытом воздухе и внутри этого депозитария. Мы надолго откладывать не будем. В горизонте 5 будущих лет мы его построим. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Планируется, что хранилище будет состоять их трех этажей. Внутри - фондохранилище, экспозиционно-выставочные залы, постоянно действующая экспозиция с музейными предметами, найденными во время раскопок «Городище Уфа-II», выставочный зал. Именно в выставочном зале после реставрации и консервации каждый желающий сможет увидеть яркие археологические артефакты разных эпох с территории Южного Урала

Как отмечает директор Республиканского историко-культурного музея-заповедника «Древняя Уфа», заявка в Минкульте России будет рассматриваться в течение этого года.

Будет ли возобновлено строительство церкви?

Тем не менее слухи о строительстве церкви не умолкают. Все дело в том, что лицензия на строительство храма у Уфимской епархии Русской Православной Церкви есть.

В пресс-службе Уфимской епархии РПЦ журналистам газеты "Эксперт" пояснили, что у них нет прав на этот земельный участок, а значит и строительство храма не планируется. То же самое, к слову, сказал и Радий Хабиров на встрече с представителями Всемирного курултая башкир 6 февраля 2024 года.

Я считаю, что ситуация вокруг городища и православного храма — это пример того, как, не подумавши и не посоветовавшись с людьми, начали работу. Мы приняли решение: православный храм там ставить не будем. Хотя я сторонник возведения храмов, и неважно: православные ли они, синагоги, мечети. От этого только хорошо — это человека к Богу приближает. Но люди активно были против, и у них есть свои аргументы. Хотя есть свои аргументы и у тех, кто хотел там поставить этот храм. Еще раз повторюсь, храм там строить не будем. Радий Хабиров, Глава Башкортостана

Вновь и вновь общественное внимание приковывается к судебным процессам, которые связаны со строительством храма. Были и несанкционированные акции, инициаторы которых через суд пытались оспорить строительство объекта. Иски, разумеется, отозвали. Судя по всему, инициаторы подобных акций попросту не были погружены в вопросы земельных и юридических аспектов строительства храма.