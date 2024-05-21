В Уфе стартовал Российский нефтегазохимический форум

Достигнуть технологического суверенитета. Такую цель ставят перед собой участники Российского нефтегазохимического форума, который начал свою работу в Уфе. Традиционно в рамках мероприятия Глава Башкортостана Радий Хабиров в режиме телемоста дал старт работе новых производств и объектов. А на специализированной выставке «Газ. Нефть. Технологии» гостям представили новейшие отечественные разработки в отрасли.
Одним нажатием кнопки на станке с ЧПУ запускается производство высокоточного оборудования для нефтегазовой промышленности. Инжиниринговая компания ИНТЭКО реализовала инвестпроект стоимостью более 700 млн рублей. Рабочие места получили полсотни местных жителей.
В онлайн-режиме Радий Хабиров дал старт работе высокотехнологичной установки по переработке газа в Дуванском районе, и разрешил ввод в эксплуатацию межпоселкового газопровода в Гафурийском районе. Открывая форум, Глава Башкортостана поприветствовал гостей и участников мероприятия, среди которых делегаты 12 стран мира.
В рамках форума также открылась 32-я специализированная выставка «Газ. Нефть. Технологии». В этом году она стала рекордной, заняв площадь в более чем 14 тысяч квадратных метров.
На выставке гостям форума показали передовые цифровые технологии, применяемые в промышленности. В том числе интеллектуальные системы, способные мгновенно анализировать несколько сотен параметров и автоматически регулировать режимы работы установок на предприятиях «Башнефти».
Радий Хабиров в ходе осмотра экспозиции пообщался с представителями компаний из Беларуси и Китая. С каждым годом с этими странами растёт не только товарооборот, но и промышленное сотрудничество.
Приоритеты технологического развития нефтегазохимической отрасли России обсудили в ходе пленарной части форума. Говорили и о проблемах, одна из которых — нехватка кадров. В Башкортостане этот вопрос решается укреплением и развитием среднепрофессионального образования. А вот в ком нет недостатка, так это в инвесторах, которые оценили условия, которые предлагает им республика, и готовы открывать в Башкортостане новые предприятия, создавать рабочие места, платить налоги.
Нефтегазовая промышленность — не только основа экономики, но и социальной политики Башкортостана. Крупнейшие предприятия региона — надёжные партнёры властей республики, которые вносят вклад в благоустройство территорий и строительство социальных объектов в городах и районах. При этом эффективно развиваясь и следуя к достижению технологического суверенитета России.