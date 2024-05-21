В Уфе стартовал Российский нефтегазохимический форум

Достигнуть технологического суверенитета. Такую цель ставят перед собой участники Российского нефтегазохимического форума, который начал свою работу в Уфе. Традиционно в рамках мероприятия Глава Башкортостана Радий Хабиров в режиме телемоста дал старт работе новых производств и объектов. А на специализированной выставке «Газ. Нефть. Технологии» гостям представили новейшие отечественные разработки в отрасли.



Одним нажатием кнопки на станке с ЧПУ запускается производство высокоточного оборудования для нефтегазовой промышленности. Инжиниринговая компания ИНТЭКО реализовала инвестпроект стоимостью более 700 млн рублей. Рабочие места получили полсотни местных жителей.

Наша продукция является узконаправленной, но имеет большой спрос на рынке. Производим то-то и то-то, продаем по всей России, от Астрахани до Дальнего Востока. Павел Татаринов, главный инженер инжиниринговой компании ИНТЭКО

В онлайн-режиме Радий Хабиров дал старт работе высокотехнологичной установки по переработке газа в Дуванском районе, и разрешил ввод в эксплуатацию межпоселкового газопровода в Гафурийском районе. Открывая форум, Глава Башкортостана поприветствовал гостей и участников мероприятия, среди которых делегаты 12 стран мира.

Нам очень приятно, что с каждым годом количество участников увеличивается. В этом году более 300 предприятий представили свои достижения из 38 субъектов Российской Федерации. Безусловно, данный форум является возможностью пообщаться и перенять опыт взаимодействия и просто наладить нужные необходимые связи. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В рамках форума также открылась 32-я специализированная выставка «Газ. Нефть. Технологии». В этом году она стала рекордной, заняв площадь в более чем 14 тысяч квадратных метров.

За 32 года это самая масштабная экспозиция. Поставили дополнительно павильоны. Около 15 зарубежных делегаций. Альбина Кильдигулова, генеральный директор Башкирской выставочной компании

На выставке гостям форума показали передовые цифровые технологии, применяемые в промышленности. В том числе интеллектуальные системы, способные мгновенно анализировать несколько сотен параметров и автоматически регулировать режимы работы установок на предприятиях «Башнефти».

Башкортостан был и есть одним из лидеров по переработке нефти. Большие объемы. Постоянно ищите новые подходы. В Республике Башкортостан мощная школа. Геннадий Шмаль, президент Союза нефтегазопромышленников России

Радий Хабиров в ходе осмотра экспозиции пообщался с представителями компаний из Беларуси и Китая. С каждым годом с этими странами растёт не только товарооборот, но и промышленное сотрудничество.

Мы работаем с Республикой Башкортостан уже больше полугода. Впервые нас пригласили на Международную неделю бизнеса в ноябре прошлого года. На данный момент мы вместе с башкирским партнёром уже зарегистрировали юридическое лицо. Планируем арендовать офис и складское помещение для продажи нашей электротехнической продукции на российском рынке. На следующем этапе сотрудничества мы хотим открыть собственное производство в Республике Башкортостан. Чжан Ядун, генеральный директор ООО «Хуахуэй электрик групп ко»

Приоритеты технологического развития нефтегазохимической отрасли России обсудили в ходе пленарной части форума. Говорили и о проблемах, одна из которых — нехватка кадров. В Башкортостане этот вопрос решается укреплением и развитием среднепрофессионального образования. А вот в ком нет недостатка, так это в инвесторах, которые оценили условия, которые предлагает им республика, и готовы открывать в Башкортостане новые предприятия, создавать рабочие места, платить налоги.

Глава Республики Башкортостан мотивирует предприятия на инвестиции. Это приносит видимый результат. РБ входит в топ регионов с промышленным потенциалом. Нужно продолжать эту работу. Михаил Юрин, заместитель министра промышленности и торговли России