Башкирия может стать хабом для поставки продуктов из Узбекистана

Башкортостан может стать хабом для поставки продуктов из Узбекистана в Россию. Сегодня глава республики Радий Хабиров встретился с хокимами среднеазиатской страны. Так, главными темами общения с руководителем Наманганской области Шавкатом Абдуразаковым стали инвестпроекты в области сельского хозяйства и торговли.

В частности, в Уфе может в скором времени появиться торговый дом, где будет продаваться текстильная продукция из Узбекистана. Башкортостан готов создать все условия для этого. Подобный опыт у республики уже есть с белорусским предприятием «Коминтерн».

Бухара – это ещё и благодатный сельскохозяйственный район, где заинтересованы в поставках к нам овощей и фруктов. А мы, в свою очередь, предложили узбекским коллегам открыть торговый дом в Башкортостане. Вместе реализуем этот и многие другие проекты.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также Радий Хабиров обсудил направления сотрудничества с хокимом Бухарской области Ботиром Зариповым. Здесь главными темами стали взаимодействие в области нефтегазовой отрасли и туризм.

Хотелось бы открыть Бухару для наших жителей. Поэтому уже приняли решение — запустим туры в рамках нашей программы «Башкирское долголетие». Также нам интересны проекты в сфере газохимии.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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