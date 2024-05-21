Башкирия может стать хабом для поставки продуктов из Узбекистана

Бухара – это ещё и благодатный сельскохозяйственный район, где заинтересованы в поставках к нам овощей и фруктов. А мы, в свою очередь, предложили узбекским коллегам открыть торговый дом в Башкортостане. Вместе реализуем этот и многие другие проекты.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан