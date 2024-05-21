Башкирия может стать хабом для поставки продуктов из Узбекистана

Башкортостан может стать хабом для поставки продуктов из Узбекистана в Россию. Сегодня глава республики Радий Хабиров встретился с хокимами среднеазиатской страны. Так, главными темами общения с руководителем Наманганской области Шавкатом Абдуразаковым стали инвестпроекты в области сельского хозяйства и торговли.
В частности, в Уфе может в скором времени появиться торговый дом, где будет продаваться текстильная продукция из Узбекистана. Башкортостан готов создать все условия для этого. Подобный опыт у республики уже есть с белорусским предприятием «Коминтерн».
Также Радий Хабиров обсудил направления сотрудничества с хокимом Бухарской области Ботиром Зариповым. Здесь главными темами стали взаимодействие в области нефтегазовой отрасли и туризм.