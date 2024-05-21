Спортсмены Башкирии вернулись с серебряными медалями с Первенства Европы по спортивной борьбе

Спортсмены из Башкортостана с серебряными медалями вернулись из Греции с первенства Европы по спортивной борьбе грэпплинг среди юношей до 16 лет. Соревнования проходили в греческом городе Лутраки.
Исторические медали завоевали грэпплеры из Башкортостана. Впервые представители нашей республики отправились на соревнования такого высокого уровня, да еще и завершили их триумфально. Амир Нурмухаметов перед поездкой в Грецию тренировался четыре раза в неделю, на соревнованиях провёл четыре схватки, а в финале сошёлся с представителем Дагестана.
Нурмухаметов занимается грэпплингом уже 9 лет, в ближайших планах у спортсмена — поездка на Первенство России, а также мировые соревнования.
Первый подобный крупный международный старт в карьере был и у Богдана Дьяченко. Спортсмен провел шесть схваток, добрался до финала и завоевал серебро. Сейчас у Дьяченко первый взрослый разряд, на ближайшем первенстве России он планирует отобраться на первенство мира.
В Греции сильнейших выявляли представители пятнадцати стран, всего на соревнования приехали около 150 спортсменов. Сейчас в зале у Ислама Идрисова занимается много ещё совсем юных спортсменов, которые видят успехи старших товарищей и хотят стать как они. А Дьяченко и Нурмухаметов будут готовиться к первенству России в Суздале, которое пройдет в июле.
26 мая Ислам Идрисов вместе с ещё одним своим воспитанником отправится на Первенство Европы в Баку среди юниоров. Задача — привезти золото.