Спортсмены Башкирии вернулись с серебряными медалями с Первенства Европы по спортивной борьбе

Спортсмены из Башкортостана с серебряными медалями вернулись из Греции с первенства Европы по спортивной борьбе грэпплинг среди юношей до 16 лет. Соревнования проходили в греческом городе Лутраки.



Исторические медали завоевали грэпплеры из Башкортостана. Впервые представители нашей республики отправились на соревнования такого высокого уровня, да еще и завершили их триумфально. Амир Нурмухаметов перед поездкой в Грецию тренировался четыре раза в неделю, на соревнованиях провёл четыре схватки, а в финале сошёлся с представителем Дагестана.

Мандраж был, тренер говорил, чтобы я боролся, как тут, чтобы я не переживал, что у меня всё получится. С русским с ним в финале боролся, ему проиграл по баллам, мне не хватило самовнушения, что я выиграю, что у меня получится, я переживал, чуть-чуть не хватило мне. Амир Нурмухаметов, серебряный призёр первенства Европы по грэпплингу.

Нурмухаметов занимается грэпплингом уже 9 лет, в ближайших планах у спортсмена — поездка на Первенство России, а также мировые соревнования.

Нам Ислам Вадимович сказал: «Эльвина, Артур, он у нас будет участвовать на ОИ, но, думаю, что придём к этому, эти слова поддержали наш дух, ребенок рос активный, видели желание в глаза, рвется на тренировки». Эльвина Нурмухаметова, мама Амира Нурмухаметова

Первый подобный крупный международный старт в карьере был и у Богдана Дьяченко. Спортсмен провел шесть схваток, добрался до финала и завоевал серебро. Сейчас у Дьяченко первый взрослый разряд, на ближайшем первенстве России он планирует отобраться на первенство мира.

Готовился, тренировался, провёл 3 поединка на ги и 3 в ги. Первая с французом, вторая с армянином, третья с украинцем, второй день — первая с французом, вторая с украинцем, третья с греком. Богдан Дьяченко, серебряный призёр первенства Европы по грэпплингу

В Греции сильнейших выявляли представители пятнадцати стран, всего на соревнования приехали около 150 спортсменов. Сейчас в зале у Ислама Идрисова занимается много ещё совсем юных спортсменов, которые видят успехи старших товарищей и хотят стать как они. А Дьяченко и Нурмухаметов будут готовиться к первенству России в Суздале, которое пройдет в июле.

Конечно, прежде чем куда-то поехать, надо делать сборы, мы поехали в Афины без сборов, будем готовиться на выход в мир, он будет в Казахстане, в Астане, в октябре, постараемся всё пропущенное там показать, результат на высоком уровне. Ислам Идрисов, старший тренер юношеской сборной Республики Башкортостан по грэпплингу