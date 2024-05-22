В Башкирии малолетняя девочка скончалась после нападения собаки

В Бакалинском районе Башкирии возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти ребенку после нападения собаки. По информации пресс-службы регионального управления Следственного комитета, 20 мая вечером в селе Старые Маты на территории личного подворья собака, которая была на цепи, напала на 2-летнюю девочку. Ребенок сам подошел к животному.   

Фото №1 - В Башкирии малолетняя девочка скончалась после нападения собаки

Услышав крики дочки, мать выбежала и отогнала пса. Девочка получила очень серьезные травмы и была доставлена в стационар. Однако увечья оказались несовместимы с жизнью.  

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия проведен комплекс мероприятий в целях установления всех обстоятельств и причин произошедшего.

В своих социальных сетях руководитель администрации Бакалинского района Олег Ефимов рассказал, что это была обычная дворовая собака на привязи.

Выражаю искренние соболезнования семье девочки. Призываю родителей и всех взрослых людей быть предельно внимательными к детям. Сейчас начинаются летние каникулы, очень важно не оставлять детей без присмотра. Постоянно интересуйтесь, чем они заняты, старайтесь быть рядом с ними. Также необходимо следить за домашними животными. Если уже были случаи укуса или нападения собаки на людей, обязательно предпринимайте меры. Даже самое милое и безобидное на первый взгляд животное, может оказаться смертельно опасным. Очень горько, что мы убеждаемся в этом на практике.

Олег Ефимов, глава Администрации Бакалинского района
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