В Башкирии малолетняя девочка скончалась после нападения собаки

В Бакалинском районе Башкирии возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти ребенку после нападения собаки. По информации пресс-службы регионального управления Следственного комитета, 20 мая вечером в селе Старые Маты на территории личного подворья собака, которая была на цепи, напала на 2-летнюю девочку. Ребенок сам подошел к животному.
Услышав крики дочки, мать выбежала и отогнала пса. Девочка получила очень серьезные травмы и была доставлена в стационар. Однако увечья оказались несовместимы с жизнью.
В ведомстве уточнили, что на месте происшествия проведен комплекс мероприятий в целях установления всех обстоятельств и причин произошедшего.
В своих социальных сетях руководитель администрации Бакалинского района Олег Ефимов рассказал, что это была обычная дворовая собака на привязи.