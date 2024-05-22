В Башкирии более 30 тысяч граждан каждый месяц пользуются льготами на транспорте

В Башкирии более 30 тысяч жителей пользуются правом льготного проезда в общественном транспорте. В республике действует Единый социальный проездной билет.
С помощью карты граждане могут совершать до 90 поездок в месяц на городском электрическом транспорте и автобусах городского и пригородного сообщения. Стоимость такого проездного билета составляет 600 рублей.
ЕСПБ действует на территории Республики Башкортостан с 2017 года. Стоимость данного билета остается одной из наиболее низких в стране. К примеру, в Екатеринбурге льготную Екарту можно пополнить на 970 рублей и совершить в течение месяца неограниченное количество поездок, а при пополнении на 520 рублей – можно совершать 50 поездок в течение месяца. В Перми льготный проездной документ ежемесячно пополняется на 990 рублей с неограниченным количеством поездок.
Фото: transport.bashkortostan.ru