В Башкирии более 30 тысяч граждан каждый месяц пользуются льготами на транспорте

В Башкирии более 30 тысяч жителей пользуются правом льготного проезда в общественном транспорте. В республике действует Единый социальный проездной билет.

Фото №1 - В Башкирии более 30 тысяч граждан каждый месяц пользуются льготами на транспорте

С помощью карты граждане могут совершать до 90 поездок в месяц на городском электрическом транспорте и автобусах городского и пригородного сообщения. Стоимость такого проездного билета составляет 600 рублей.

Для повышения качества обслуживания в Башкортостане прорабатывается вопрос по привлечению перевозчиков к работе с ЕСПБ. Так, на май 2024 года льготные категории граждан могут воспользоваться ЕСПБ на автобусных маршрутах перевозчиков ГУП «Башавтотранс», ООО «Автомиг», ООО «Уфимские автобусные линии», МУП «Стерлитамакское троллейбусное управление», МУП «Трамвайное управление» Салавата, а также на городском электротранспорте, внутреннем водном и внеуличном транспорте (подвесная канатная дорога). 

Любовь Минакова, и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ 

ЕСПБ действует на территории Республики Башкортостан с 2017 года. Стоимость данного билета остается одной из наиболее низких в стране. К примеру, в Екатеринбурге льготную Екарту можно пополнить на 970 рублей и совершить в течение месяца неограниченное количество поездок, а при пополнении на 520 рублей – можно совершать 50 поездок в течение месяца. В Перми льготный проездной документ ежемесячно пополняется на 990 рублей с неограниченным количеством поездок.

Фото: transport.bashkortostan.ru

Акции БСТ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями