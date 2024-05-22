В Башкирии более 30 тысяч граждан каждый месяц пользуются льготами на транспорте

ЕСПБ действует на территории Республики Башкортостан с 2017 года. Стоимость данного билета остается одной из наиболее низких в стране. К примеру, в Екатеринбурге льготную Екарту можно пополнить на 970 рублей и совершить в течение месяца неограниченное количество поездок, а при пополнении на 520 рублей – можно совершать 50 поездок в течение месяца. В Перми льготный проездной документ ежемесячно пополняется на 990 рублей с неограниченным количеством поездок.