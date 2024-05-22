На инвестсабантуе подпишут соглашение о создании термального комплекса в Уфе

В Уфе появится термальный комплекс. Для реализации проекта планируется подписание соглашения на Всероссийском инвестиционном сабантуе в Сибае. Мероприятие организуют шестой год подряд. За это время подписано 116 соглашений с общим экономическим эффектом, составляющим порядка 400 миллиардов рублей.
Реализуемые проекты дают возможность экономического развития и увеличения количества рабочих мест в Башкортостане. Несколько лет Илья Рахимгулов был гостем инвестсабантуя, и в этом году будет подписано его первое соглашение на сумму более 2 миллиардов рублей для строительства термального комплекса.
Второй год подряд основная часть Всероссийского инвестиционного сабантуя пройдет под открытым небом. На площадке будет работать множество интерактивных зон, для этого необходимо обеспечить парк электроэнергией. Помимо шатров и юрт для деловых заседаний, будут работать различные выставки.