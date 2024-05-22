На инвестсабантуе подпишут соглашение о создании термального комплекса в Уфе

В Уфе появится термальный комплекс. Для реализации проекта планируется подписание соглашения на Всероссийском инвестиционном сабантуе в Сибае. Мероприятие организуют шестой год подряд. За это время подписано 116 соглашений с общим экономическим эффектом, составляющим порядка 400 миллиардов рублей.

Реализуемые проекты дают возможность экономического развития и увеличения количества рабочих мест в Башкортостане. Несколько лет Илья Рахимгулов был гостем инвестсабантуя, и в этом году будет подписано его первое соглашение на сумму более 2 миллиардов рублей для строительства термального комплекса.