Каратисты из Башкирии завоевали медали «Кубка Танкограда»

В Челябинске завершились Всероссийские соревнования по карате «Кубок Танкограда». В нем приняли участие более 1000 участников из 23 регионов страны. Среди них – победители и призеры чемпионатов мира и Европы. Несколько медалей, в том числе и золотых, привезли спортсмены из нашей республики.

Одна из самых перспективных каратисток Башкортостана Айзиля Нигаматова подтвердила свой класс в Челябинске. Она выступала в дисциплине ката, то есть в комплексе движений и техники. Практически весь учебный год Айзиля пыталась выполнить звание кандидата в мастера спорта, и девушке удалось это сделать в Челябинске. Айзиля занимается карате всего пять лет и в детстве очень долго искала свой вид спорта.

Было три вида танцев – народные, уникальные, уличные, – плавание, художественная школа, настольный теннис, карате – всё перепробовала. Айзиля Нигаматова, победитель всероссийских соревнований по карате

А вот Полина Идиятуллина стала победителем соревнований в командной ката. Ещё одна медаль у спортсменки есть и в личном первенстве. Карате девушка занимается уже давно, с шести лет.

Сложность была в том, что в ката надо делать в каждом кругу другое, одно и то же нельзя делать, обязательно выполнять поклоны, иначе тебя сразу исключат из соревнований. Полина Идиятуллина, победитель всероссийских соревнований по карате

Всего представители клуба традиционного карате «Бусидо» завоевали четыре медали. Сейчас в секции занимаются дети от четырёх лет, старшего возрастного порога нет, всего порядка 700 человек. В этом спортивном сезоне у спортсменов было много соревнований, в том числе и международных, всего 12 поездок. Везде были результаты.

Нам ближе раздел ката, соблюдение этикета карате, показ техники, уровень очень высокий. При вступлении результатов вообще не было, сейчас, постепенно проходя сборы, специалистов по карате, у нас постепенно результаты пошли. Альберт Идиятуллин, президент детского клуба традиционного карате «Бусидо»