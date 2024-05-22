Каратисты из Башкирии завоевали медали «Кубка Танкограда»

В Челябинске завершились Всероссийские соревнования по карате «Кубок Танкограда». В нем приняли участие более 1000 участников из 23 регионов страны. Среди них – победители и призеры чемпионатов мира и Европы. Несколько медалей, в том числе и золотых, привезли спортсмены из нашей республики.
Одна из самых перспективных каратисток Башкортостана Айзиля Нигаматова подтвердила свой класс в Челябинске. Она выступала в дисциплине ката, то есть в комплексе движений и техники. Практически весь учебный год Айзиля пыталась выполнить звание кандидата в мастера спорта, и девушке удалось это сделать в Челябинске. Айзиля занимается карате всего пять лет и в детстве очень долго искала свой вид спорта.
А вот Полина Идиятуллина стала победителем соревнований в командной ката. Ещё одна медаль у спортсменки есть и в личном первенстве. Карате девушка занимается уже давно, с шести лет.
Всего представители клуба традиционного карате «Бусидо» завоевали четыре медали. Сейчас в секции занимаются дети от четырёх лет, старшего возрастного порога нет, всего порядка 700 человек. В этом спортивном сезоне у спортсменов было много соревнований, в том числе и международных, всего 12 поездок. Везде были результаты.
Сейчас спортивный сезон для каратистов завершён. Впереди летние сборы, а уже осенью – насыщенный соревнованиями график. Самый главный турнир – первенство России, которое пройдёт в декабре.