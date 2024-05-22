Каратисты из Башкирии завоевали медали «Кубка Танкограда»

В Челябинске завершились Всероссийские соревнования по карате «Кубок Танкограда». В нем приняли участие более 1000 участников из 23 регионов страны. Среди них – победители и призеры чемпионатов мира и Европы. Несколько медалей, в том числе и золотых, привезли спортсмены из нашей республики.

Одна из самых перспективных каратисток Башкортостана Айзиля Нигаматова подтвердила свой класс в Челябинске. Она выступала в дисциплине ката, то есть в комплексе движений и техники. Практически весь учебный год Айзиля пыталась выполнить звание кандидата в мастера спорта, и девушке удалось это сделать в Челябинске. Айзиля занимается карате всего пять лет и в детстве очень долго искала свой вид спорта.

Было три вида танцев – народные, уникальные, уличные, – плавание, художественная школа, настольный теннис, карате – всё перепробовала.

Айзиля Нигаматова, победитель всероссийских соревнований по карате

А вот Полина Идиятуллина стала победителем соревнований в командной ката. Ещё одна медаль у спортсменки есть и в личном первенстве. Карате девушка занимается уже давно, с шести лет.

Сложность была в том, что в ката надо делать в каждом кругу другое, одно и то же нельзя делать, обязательно выполнять поклоны, иначе тебя сразу исключат из соревнований.

Полина Идиятуллина, победитель всероссийских соревнований по карате
Фото №1 - Каратисты из Башкирии завоевали медали «Кубка Танкограда»

Всего представители клуба традиционного карате «Бусидо» завоевали четыре медали. Сейчас в секции занимаются дети от четырёх лет, старшего возрастного порога нет, всего порядка 700 человек. В этом спортивном сезоне у спортсменов было много соревнований, в том числе и международных, всего 12 поездок. Везде были результаты.

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Нам ближе раздел ката, соблюдение этикета карате, показ техники, уровень очень высокий. При вступлении результатов вообще не было, сейчас, постепенно проходя сборы, специалистов по карате, у нас постепенно результаты пошли.

Альберт Идиятуллин, президент детского клуба традиционного карате «Бусидо»

Сейчас спортивный сезон для каратистов завершён. Впереди летние сборы, а уже осенью – насыщенный соревнованиями график. Самый главный турнир – первенство России, которое пройдёт в декабре.

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