В Уфе роженица не смогла самостоятельно проснуться от наркоза из-за мутации

Врачи Уфы столкнулись с уникальным клиническим случаем. Из-за мутации гена роженицу при проведении кесарева сечения не смогли вывести из наркоза.

30-летняя местная жительница поступила в перинатальный центр в плановом порядке и начала готовиться к проведению кесарева сечения. Однако операцию нужно было провести под общим наркозом, так как у пациентки аллергия на эпидуральную и спинальную анестезии. Хирурги провели операцию в штатном режиме – на свет появились здоровые двойняшки.

После кесарева сечения врач-анестезиолог отключил девушку от наркоза, но дыхание пациентки не восстановилось. Новоиспеченную маму не смогли отключить от аппарата ИВЛ, у неё отсутствовали сознание и мышечная активность, но была чёткая реакция зрачков на свет.

Врачи заподозрили дефицит холинэстеразы. Это мутация гена, которая приводит к снижению выработки фермента, что не позволяет быстро расщепляться наркозному препарату в крови.

Благодаря возможностям телемедицины специалисты ГКПЦ Уфы связались с дистанционным центром по акушерству республиканского перинатального центра. Совместно с главным внештатным специалистом по акушерству и гинекологии Минздрава РБ Ириной Фаткуллиной они провели специальный тест с введением антихолинэстеразных препаратов. Через 35 минут было снято блокирующее действие анестезиологических препаратов. Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ

Симптомы этого заболевания развиваются только при проведении анестезии. На фоне препаратов у пациентов длительное время сохраняется мышечный паралич и неспособность к самостоятельному дыханию. Сейчас пациентка с малышами выписана из роддома в удовлетворительном состоянии.