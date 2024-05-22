В Уфе роженица не смогла самостоятельно проснуться от наркоза из-за мутации

Врачи Уфы столкнулись с уникальным клиническим случаем. Из-за мутации гена роженицу при проведении кесарева сечения не смогли вывести из наркоза.
30-летняя местная жительница поступила в перинатальный центр в плановом порядке и начала готовиться к проведению кесарева сечения. Однако операцию нужно было провести под общим наркозом, так как у пациентки аллергия на эпидуральную и спинальную анестезии. Хирурги провели операцию в штатном режиме – на свет появились здоровые двойняшки.
После кесарева сечения врач-анестезиолог отключил девушку от наркоза, но дыхание пациентки не восстановилось. Новоиспеченную маму не смогли отключить от аппарата ИВЛ, у неё отсутствовали сознание и мышечная активность, но была чёткая реакция зрачков на свет.
Врачи заподозрили дефицит холинэстеразы. Это мутация гена, которая приводит к снижению выработки фермента, что не позволяет быстро расщепляться наркозному препарату в крови.
Симптомы этого заболевания развиваются только при проведении анестезии. На фоне препаратов у пациентов длительное время сохраняется мышечный паралич и неспособность к самостоятельному дыханию. Сейчас пациентка с малышами выписана из роддома в удовлетворительном состоянии.
Фото: министерство здравоохранения РБ.