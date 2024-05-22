В Уфе подвели итоги VI Евразийских Игр боевых искусств

30 видов единоборств, 5000 участников, 60 регионов Российской Федерации — всё это VI Евразийские игры боевых искусств. В Уфе подвели итоги мультиспортивных соревнований. Проект игр проводится в столице республики с 2018 года. И здесь воспитанники разных спортшкол страны могут проверить свои силы на соревновательных площадках, а зрители — оценить масштаб и разнообразие боевых искусств.



Только на официальной церемонии открытия соревнований с показательными номерами выступили представители шести направлений. Они продемонстрировали навыки владения разными боевыми искусствами, такими как кендо, айкидо, ушу, тхэквондо ИТФ, кикбоксинг и жанг саньяти — национальный вид спорта Узбекистана.

Соревнования проходили по 30 видам единоборств. Впервые в рамках Евразийских игр состоялись состязания по дзюдо, где за медали боролись более 100 воспитанников спортшкол Уфы и Уфимского района. В борьбе на поясах самыми многочисленными командами стали сборные Республики Татарстан и Нижегородской области. Тренеры юношеской и юниорской сборных Республики Башкортостан на играх преследовали сразу несколько целей.

В рамках игр провели фестивальные программы, практические семинары. В рукопашном бою главными конкурентами российских спортсменов за победу стали представители Казахстана и Узбекистана. Также непросто пришлось на ковре российским грэпплерам. Борцам противостояли белорусы, киргизы и не только. Среди гостей были мастера спорта международного класса.

В соревнованиях были задействованы разные площадки для выступлений. В последний день в центре зала появился октагон. Здесь проходили финальные поединки по фри-комбату.

В семи видах единоборств состоялись гала-поединки в отдельных весовых категориях. Но а завершающим и одним из самых ярких событий Евразийских Игр стал гран-при международной всестилевой бойцовской лиги «Комбат ринг». В октагон выходили титулованные бойцы из регионов России и зарубежных стран. К примеру, в мас-рестлинге за пояс боролись финалист чемпионата мира из Анголы Закария Шиока и представитель Башкортостана, двукратный победитель всероссийских соревнований Ильдус Гумеров.