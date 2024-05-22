В Башкирии определили стипендиатов программы «Сельский тренер»

Стали известны обладатели государственной стипендии по программе «Сельский тренер». Она была запущена по инициативе главы республики Радия Хабирова. Один из обладателей — тренер по дзюдо Виктор Антонович Буяк. На протяжении многих лет он тренирует начинающих спортсменов. В Авдонской спортивной школе, где преподает Виктор Антонович, прошли районные старты.





Скромный спортивный зал, что находится в Авдоне. Именно здесь с 1983 года тренируются дзюдоисты. И именно отсюда вышли более 10 мастеров спорта. Все они — воспитанники тренера по дзюдо Виктора Антоновича Буяка. Он работает около полувека. В качестве спортсмена добился звания мастера спорта Советского Союза по самбо и дзюдо. Из года в год и изо дня в день он продолжает воспитывать новых чемпионов.

Так вышло, что в семье Виктора Антоновича сложилась спортивная династия. Двое сыновей, а теперь уже и внуки занимаются дзюдо. Есть с кого брать пример. Старший сын Денис Буяк в свое время становился и победителем, и призером различных соревнований. Сейчас судья международной категории. Помимо этого, совместно с отцом Денис Викторович растит новое поколение.

Мы действительно в этом зале занимались. Правда, у нас всё здесь было по-другому. И холодно было зимой, и татами у нас не было, мы занимались на самбистском ковре. Сейчас инфраструктура очень хорошая. Денис Буяк, судья международной категории по дзюдо

Республика Башкортостан — один из немногих субъектов, в которых для выдающихся спортсменов и тренеров учреждены государственные стипендии. Программа «Сельский тренер» была запущена по инициативе главы республики Радия Хабирова. В 23-м году Виктор Антонович не прошел мимо и подал заявку по программе на получение одного миллиона рублей. Неделю назад стало известно, что он стал обладателем стипендии.

Очень здорово, что сейчас есть такая программа и что поддерживают и молодых тренеров. Это очень сильное движение. Поддерживают, помогают. И не только по этой программе, а вообще поддерживают наш спорт дзюдо. Виктор Буяк, тренер по дзюдо

Благодаря программе «Сельский тренер» представители федераций имеют возможность проводить спортивные мероприятия различных уровней. Так, в Авдоне прошли районные старты, где за медали сразились самые юные дзюдоисты. Участие в них принимали около полусотни спортсменов из близлежащих сёл и города Уфы. Для многих дзюдоистов старты стали дебютными.

Аделия Тагирова — действующая спортсменка. Участвует в окружных соревнованиях и завоёвывает награды. На районных стартах она выступала в качестве судьи.

Мои любимые тренеры вкладывали душу в меня с самого детства, уже, как я пришла, я им сразу понравилась, они мне тоже. Благодаря им я занимаю призовые места. Аделия Тагирова, судья соревнований по дзюдо

Еще одним воспитанником спортивной школы в Авдоне является Илья Барабанов. 10 лет в дзюдо принесли немало побед. Благодаря одной из них спортсмену удалось выполнить норматив кандидата в мастера спорта.

В Стерлитамак ездил на чемпионат Башкирии по мужчинам и женщинам. Занял 5-е место, к сожалению, чуть не повезло, за 3-е место проиграл. Но тем не менее выполнил кандидата и вошел в сборную. Илья Барабанов, кандидат в мастера спорта по дзюдо