В Башкирии определили стипендиатов программы «Сельский тренер»

Стали известны обладатели государственной стипендии по программе «Сельский тренер». Она была запущена по инициативе главы республики Радия Хабирова. Один из обладателей — тренер по дзюдо Виктор Антонович Буяк. На протяжении многих лет он тренирует начинающих спортсменов. В Авдонской спортивной школе, где преподает Виктор Антонович, прошли районные старты.
Скромный спортивный зал, что находится в Авдоне. Именно здесь с 1983 года тренируются дзюдоисты. И именно отсюда вышли более 10 мастеров спорта. Все они — воспитанники тренера по дзюдо Виктора Антоновича Буяка. Он работает около полувека. В качестве спортсмена добился звания мастера спорта Советского Союза по самбо и дзюдо. Из года в год и изо дня в день он продолжает воспитывать новых чемпионов.
Так вышло, что в семье Виктора Антоновича сложилась спортивная династия. Двое сыновей, а теперь уже и внуки занимаются дзюдо. Есть с кого брать пример. Старший сын Денис Буяк в свое время становился и победителем, и призером различных соревнований. Сейчас судья международной категории. Помимо этого, совместно с отцом Денис Викторович растит новое поколение.
Республика Башкортостан — один из немногих субъектов, в которых для выдающихся спортсменов и тренеров учреждены государственные стипендии. Программа «Сельский тренер» была запущена по инициативе главы республики Радия Хабирова. В 23-м году Виктор Антонович не прошел мимо и подал заявку по программе на получение одного миллиона рублей. Неделю назад стало известно, что он стал обладателем стипендии.
Благодаря программе «Сельский тренер» представители федераций имеют возможность проводить спортивные мероприятия различных уровней. Так, в Авдоне прошли районные старты, где за медали сразились самые юные дзюдоисты. Участие в них принимали около полусотни спортсменов из близлежащих сёл и города Уфы. Для многих дзюдоистов старты стали дебютными.
Аделия Тагирова — действующая спортсменка. Участвует в окружных соревнованиях и завоёвывает награды. На районных стартах она выступала в качестве судьи.
Еще одним воспитанником спортивной школы в Авдоне является Илья Барабанов. 10 лет в дзюдо принесли немало побед. Благодаря одной из них спортсмену удалось выполнить норматив кандидата в мастера спорта.
Неподалеку от спортивной школы расположили стенд с именитыми спортсменами, а также их тренерами. Именно там упомянули всех выдающихся дзюдоистов, вышедших из Авдонской спортивной школы. Возможно, в ближайшем будущем здесь появятся юные воспитанники Виктора Антоновича.