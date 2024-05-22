В Башкирии нет нового штамма коронавирусной инфекции FliRT

Согласно их данным, появление новых мутаций в нашей республике – дело времени. При этом все они принадлежат к семейству омикрон и особой опасности не представляют, заверили в санитарном ведомстве.

В настоящее время определенная иммунная защита к COVID-19 есть почти у каждого из нас. В этой связи специалисты призывают нас не бояться новых штаммов, но настаивают на соблюдении мер личной санитарной безопасности.