Глава Башкирии и представители Узбекистана обсудили перспективы сотрудничества

Планируют укреплять взаимоотношения в разных сферах и инвестировать в нашу республику. В поисках партнеров в Башкортостан приехали около 40 бизнесменов из Каракалпакстана. Сегодня председатель совета министров этой республики встретился с Главой Башкортостана Радием Хабировым. Стороны обсудили перспективы сотрудничества.
Речь шла не только о финансовых вливаниях в Башкортостан. Стороны говорили о взаимных инвестициях в экономику двух республик, крепкий мост дружбы между которыми был заложен во время официального визита делегации Башкортостана в Узбекистан.