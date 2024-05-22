Глава Башкирии и представители Узбекистана обсудили перспективы сотрудничества

Каракалпакстан – один из первых регионов Узбекистана, с которым Башкортостан начал сотрудничать. И сегодня мы рады принимать в Уфе делегацию этой республики во главе с хокимом Фарходом Уразбаевичем Эрмановым. Я глубоко убежден, что предприниматели с обеих сторон сами определяют, как и с кем вести бизнес. Но для того, чтобы это происходило, нужны доверительные и уважительные отношения между государствами, меры поддержки, гарантии. Все это – очень важные вопросы для людей, которые вкладывают свои деньги в развитие бизнеса в другой стране. И именно их мы решаем в ходе таких встреч.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан