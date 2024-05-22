Глава Башкирии и представители Узбекистана обсудили перспективы сотрудничества

Планируют укреплять взаимоотношения в разных сферах и инвестировать в нашу республику. В поисках партнеров в Башкортостан приехали около 40 бизнесменов из Каракалпакстана. Сегодня председатель совета министров этой республики встретился с Главой Башкортостана Радием Хабировым. Стороны обсудили перспективы сотрудничества.

Речь шла не только о финансовых вливаниях в Башкортостан. Стороны говорили о взаимных инвестициях в экономику двух республик, крепкий мост дружбы между которыми был заложен во время официального визита делегации Башкортостана в Узбекистан.

Мы приехали в Башкортостан большой делегацией из 40 бизнесменов. Ищем партнёров, которые хотят работать у нас, готовы инвестировать в местные проекты. К примеру, есть намерение построить в вашей республике цементный завод. Также рассмотрим возможность открытия логистического центра, чтобы поставлять свежие овощи и фрукты. Надеюсь, что наши встречи станут регулярными. Будем приезжать друг к другу – только так мы сможем получить конкретные результаты совместной работы.

Фарход Эрманов, председатель совета министров Республики Каракалпакстан

Каракалпакстан – один из первых регионов Узбекистана, с которым Башкортостан начал сотрудничать. И сегодня мы рады принимать в Уфе делегацию этой республики во главе с хокимом Фарходом Уразбаевичем Эрмановым. Я глубоко убежден, что предприниматели с обеих сторон сами определяют, как и с кем вести бизнес. Но для того, чтобы это происходило, нужны доверительные и уважительные отношения между государствами, меры поддержки, гарантии. Все это – очень важные вопросы для людей, которые вкладывают свои деньги в развитие бизнеса в другой стране. И именно их мы решаем в ходе таких встреч.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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