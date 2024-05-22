В Аскинском районе Башкирии возводят новую школу на 180 мест

В Аскинском районе откроется новое здание школы. В селе Кубиязы возводят трёхэтажное образовательное учреждение на 180 мест. По поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова на строительство было выделено более 300 миллионов рублей. Объект включили в республиканскую адресную инвестиционную программу. Кроме того, в новом здании разместится ещё и детский сад.

Здание кубиязинской школы возвели почти 60 лет назад. Годы сделали своё дело. Провисла кровля, стало холодно в помещениях зимой, да и основной корпус признали непригодным к эксплуатации. Всего в образовательном учреждении, рассчитанном на 100 мест, обучалось более 150 детей. В апреле 2023 по поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова было начато возведение уже нового здания.

Село Кубиязы является вторым по численности населения после Аскино. Там проживает порядка 1400 человек, среди них 304 несовершеннолетних. Жители нуждались в комфортном и оборудованном учреждении. А пока школьники учатся в селе Урмиязы. Чтобы ездить туда, им выделили автобус.

Уже готова подвальная часть и возвели корпус первого этажа детского сада. Приступили к строительству школы. В трехэтажном кирпичном здании площадью более 4 тысяч кв. м предусмотрены столовая, спортивный зал, медицинский блок. Также на территории объекта построят детскую и спортивную площадки. Строение будет оснащено современными санузлами, системами отопления, видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализацией.