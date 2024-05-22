В Башкирии прошёл региональный этап «Президентских состязаний»

Прыжки в длину, подтягивание, отжимание, упражнения на пресс, бег. Это задания спортивного многоборья «Президентских состязаний». Региональный этап всероссийских спортивных соревнований организовали в Хайбуллинском районе.

Участниками стали юные спортсмены из 15 районов республики. Программу состязаний школьников реализуют по указу Президента Владимира Путина с 2010 года. Спортивное многоборье проводится в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и всероссийский. Кроме заданий спортивного многоборья, у школьников в теоретическом конкурсе проверяли и знания о спорте.